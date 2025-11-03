Tutto lo sport in streaming gratis: calendario 3-9 novembre e diretta tv

Segui tutto lo sport dal 27 ottobre al 2 novembre in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri il calendario live e come guardare le partite di calcio, basket e tennis senza abbonamento.

Il calendario dello sport in streamig gratis dal 3 al 9 novembre è come sempre ricchissimo: Liga, Ligue 1 e Bunsesliga e tutta la Serie C per gli amanti del calcio; Serie A, A2, Eurolega e NBA per gli appassionati di basket ma anche tanto tennis, football americano e non solo. In questo articolo mostriamo il menù completo dello sport di questa settimana.

Tutto lo sport della settimana dal 3 al 9 novembre sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, fra cui Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie C ma anche Eurolega, NBA, NFL e tennis ATP e WTA.

Alcuni degli eventi in calendatio saranno visibili anche su altri broadcaster come Sky Sport o DAZN

Calcio internazionale in streaming gratis — Dopo le emozioni del mid-week con le coppe europee in Spagna, Francia e Germania si torna in campo nel weekend con grandi match. In Liga trasferta cittadina per il Real Madrid che gioca contro il Vallecano mentre il Barcellona domenica sera sarà impegnato nel più difficile campo del Celta. In Ligue 1 spazio al big mach Lione-PSG mentre in Bundesliga match esterni per Bayern Monaco a Berlino contro l'Union e per il Dortmund nella tana dell'Amburgo.

Tutta la Serie C in diretta streaming — Come ogni weekend avrai l'occasione di vivere le emozioni di tutti e 30 i match della Serie C. Fra

Eurolega, basket Serie A e NBA — L'Eurolega ci propone la nona giornata di regular season col clasico Barcellona-Madrid di venerdì sera mentre le italiane Milano e Bologna se la vedranno contro Efes e Baskonia, in trasferta. Nel massimo campionato italiano fari puntati su Trento-napoli mentre in A2 la Fortitudo ospita Brindisi. Ogni notte inoltre non perderti lo spettacolo della NBA con grandi sfide come Warriors-Suns, Lakers-Spurs o Bucks-Bulls.

Tutti gli altri sport in streaming gratis — L'evento della settimana non è però ne di calcio e nemmeno di basket, ma di tennis. Infatti a Riyadh si stanno giocando le WTA finals con in campo anche la nostra Jasmine Paolini. Per gli amanti degli sport americani da non perdere la week 10 di NFL col derby californiano 49ers-Rams come gara di cartello.

Non perdere l’occasione di vedere tutto lo sport della settimana in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match che ti dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dello sport nazionale e internazionale. Non perderti nemmeno di calcio, basket e tennis in streaming gratis su Bet365!