Dall'1 all'8 novembre a Riyadh si giocano le WTA finals, torneo che va di fatto a chiudere la stagione di tennis femminile. Tutte a caccia di Coco Gauff campionessa in carica con la nostra Jasmine Paolini grande protagonista.
TENNIS IN STREAMING
WTA Finals live: streaming gratis e diretta TV del torneo di tennis
Dove vedere il WTA Finals in diretta TV e streaming gratis—
Le WTA Finals sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv su Supertennis, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente le WTA finals di tennis in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.
Come accedere allo streaming?
WTA Finals, storia e albo d'oro—
Quella che si gioca al King Saud University Indoor Arena di Riyadh è la 49esima edizione della WTA finals, gran galà finale della stagione di tennis femminile. Dal 1972 ad oggi la tennista che ha trionfato più volte a questo eventoè stata l'americana Navratilova con ben 8 successi. Nessuna italiana è mai arrivata in finale mentre l'ultimo atto delle scorse WTA finals hanno visto il successo di Coco Gauff sulla cinese Zheng.
WTA Finals: partecipanti, gruppi e favorite—
La formula della WTA finals come da tradizione vede due gironi round robin da 4 tenniste ciascuno con tabellone poi a scontro diretto nelle semifinali e finale. Nel gruppo A troviamo Sabalenka, Pegula, Gauff e Paolini. Nel gruppo B invece Rybakina, Swiatek, Keys e Anisimova.
