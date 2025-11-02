WTA Finals live: streaming gratis e diretta TV del torneo di tennis

Segui le WTA Finals di Riyadh in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Redazione Derby Derby Derby 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 18:34)

Dall'1 all'8 novembre a Riyadh si giocano le WTA finals, torneo che va di fatto a chiudere la stagione di tennis femminile. Tutte a caccia di Coco Gauff campionessa in carica con la nostra Jasmine Paolini grande protagonista.

Guarda tutti i match del WTA Finals IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Le WTA Finals sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv su Supertennis

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca WTA Finals nella sezione Live Streaming.

WTA Finals, storia e albo d'oro — Quella che si gioca al King Saud University Indoor Arena di Riyadh è la 49esima edizione della WTA finals, gran galà finale della stagione di tennis femminile. Dal 1972 ad oggi la tennista che ha trionfato più volte a questo eventoè stata l'americana Navratilova con ben 8 successi. Nessuna italiana è mai arrivata in finale mentre l'ultimo atto delle scorse WTA finals hanno visto il successo di Coco Gauff sulla cinese Zheng.

WTA Finals: partecipanti, gruppi e favorite — La formula della WTA finals come da tradizione vede due gironi round robin da 4 tenniste ciascuno con tabellone poi a scontro diretto nelle semifinali e finale. Nel gruppo A troviamo Sabalenka, Pegula, Gauff e Paolini. Nel gruppo B invece Rybakina, Swiatek, Keys e Anisimova.

