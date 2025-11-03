Central Cordoba-Racing: la Serie A Argentina in Tv e in Streaming

La Primera División argentina chiude la sua giornata con una sfida ad alta tensione a Santiago del Estero: Central Córdoba ospita il Racing Club di Avellaneda. Padroni di casa tornerebbero in testa con un successo, ma gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma e puntano all'aggancio in classifica. Scopri come seguire la sfida di Serie A Argentina Central Cordoba-Racing GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Qui Central Cordoba—
Il “Ferroviario” arriva da un buon momento di forma: due successi consecutivi, l’ultimo in casa dell’Huracán, che hanno ridato fiducia alla squadra di Omar De Felippe. Nonostante il possesso palla limitato, Central ha mostrato compattezza e concretezza, sfruttando al meglio le poche occasioni create.
Qui Racing—
Dall’altra parte, il Racing Club di Gustavo Costas continua la propria corsa nella parte alta della classifica. L’Academia ha centrato due vittorie di fila in campionato, prima del pareggio a reti bianche contro il Flamengo in Copa Libertadores, segnale di una squadra solida ma ancora in cerca di brillantezza offensiva.
Central Cordoba-Racing, probabili formazioni—
Central Córdoba con Aguerre tra i pali; linea difensiva composta da Moyano, Abascia, Galván e Cufré. In mezzo al campo la coppia di equilibrio formata da Vera e Florentín. Più avanti il terzetto offensivo con Martínez, Heredia e Perello a supporto dell’unica punta Verón.
Il Racing Club risponde con Cambeses in porta, protetto dal terzetto difensivo Di Cesare, Colombo e Rojo. Sulle corsie laterali agiranno Mura e Rojas, mentre al centro del campo spazio a Nardoni e Almendra. In avanti, il tridente offensivo formato da Solari, Martínez e Conechny.
Central Córdoba (4-2-3-1): Aguerre, Moyano, Abascia, Galván, Cufre; Vera, Florentín; Martinez, Heredia, Perello; Veron.
Racing Club (3-4-3): Cambeses, Di Cesare, Colombo, Rojo; Mura, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Martinez, Conechny.
