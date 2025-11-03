Central Cordoba-Racing: la Serie A Argentina in Tv e in Streaming

Central Cordoba-Racing, Serie A Argentina, 14° turno di Clausura: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

La Primera División argentina chiude la sua giornata con una sfida ad alta tensione a Santiago del Estero: Central Córdoba ospita il Racing Club di Avellaneda. Padroni di casa tornerebbero in testa con un successo, ma gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma e puntano all'aggancio in classifica. Scopri come seguire la sfida di Serie A Argentina Central Cordoba-Racing GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Central Cordoba — Il “Ferroviario” arriva da un buon momento di forma: due successi consecutivi, l’ultimo in casa dell’Huracán, che hanno ridato fiducia alla squadra di Omar De Felippe. Nonostante il possesso palla limitato, Central ha mostrato compattezza e concretezza, sfruttando al meglio le poche occasioni create.

Qui Racing — Dall’altra parte, il Racing Club di Gustavo Costas continua la propria corsa nella parte alta della classifica. L’Academia ha centrato due vittorie di fila in campionato, prima del pareggio a reti bianche contro il Flamengo in Copa Libertadores, segnale di una squadra solida ma ancora in cerca di brillantezza offensiva.

Central Cordoba-Racing, probabili formazioni — Central Córdoba con Aguerre tra i pali; linea difensiva composta da Moyano, Abascia, Galván e Cufré. In mezzo al campo la coppia di equilibrio formata da Vera e Florentín. Più avanti il terzetto offensivo con Martínez, Heredia e Perello a supporto dell’unica punta Verón.

Il Racing Club risponde con Cambeses in porta, protetto dal terzetto difensivo Di Cesare, Colombo e Rojo. Sulle corsie laterali agiranno Mura e Rojas, mentre al centro del campo spazio a Nardoni e Almendra. In avanti, il tridente offensivo formato da Solari, Martínez e Conechny.

Central Córdoba (4-2-3-1): Aguerre, Moyano, Abascia, Galván, Cufre; Vera, Florentín; Martinez, Heredia, Perello; Veron.

Racing Club (3-4-3): Cambeses, Di Cesare, Colombo, Rojo; Mura, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Martinez, Conechny.

