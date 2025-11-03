Segui Seattle-Minnesota in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di MLS

Lunedì 3 novembre alle 4,45 di notte orario italiano, Seattle Sounders e Minnesota FC si scontrano per la gara 2 degli ottavi di finale dei playoff MLS al Lumen Field. Si parte dal 3-2 per Minnesota ai rigori nel match di andata.

Verso Seattle-Minnesota, gara 2 degli ottavi dei playoff MLS — Seattle e Minnesota si sono presentati a questi playoff MLS rispettivamente come quinta e quarta forza in western conference il che dà la possibilità a Minnesota di poter giocare l'eventuale gara 3 in casa. Le due formazioni erano divise da soli 3 punti in classifica e per questo nella serie era previsto grande equilibrio e nella gara 1 così è stato.

Minnesota ha vinto 3-2 ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari in un match dove gli ospiti hanno tenuto il 69% del possesso palla con 14 tiri a 10. Dato statistico da tenere altamente in considerazione: Seattle in perde al Lumen Field da 13 gare ufficiali. Ma Minesota sa come si vince in casa dei rivali visto il successo 3-2 dello scorso giugno.

Probabili formazioni Seattle-Minnesota — Modulo 4-2-3-1 per Seattle: Frei in porta; A.Roldan, Gomez, Ragen e Nouhou in difesa; Vargas e C.Roldan cerniera in mediana; Ferreira, Rusnak e Rothrock agiranno invece dietro l'unica punta Morris. Minnesota riponde con un modulo speculare: davanti a St.Clair troviamo Diaz, Boxall, Romero e Markanich; Trapp e Triantis giocano davanti alla difesa con Hlongwane,Pereyra e Rosales a supporto di Lod.

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1) - Frei; A.Roldan, Gomez, Ragen, Nouhou; Vargas, C.Roldan; Ferreira, Rusnak, Rothrock, Morris. All. Schmetzer

MINNESOTA FC (4-2-3-1) - St.Clair; Diaz, Boxall, Romero, Markanich; Trapp, Triantis; Hlongwane,Pereyra, Rosales; Lod. All. Ramsay

