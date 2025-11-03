Claudio Lotito, numero uno della Lazio, è stato bersaglio di messaggi minatori da parte dei tifosi biancocelesti che sono finiti nel mirino di un'indagine della Procura

Giorgio Trobbiani 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 15:32)

Quella che sembra ormai una consuetidine in casa biancoceleste, ovvero le critiche nei confronti della presidenza, ultraventennale, di Claudio Lotito, nell'ultimo periodo sembra diventare qualcosa di più grave. Un evento non isolato, negli ultimi anni lo abbiamo visto in alcune occasioni, ma che fa sempre scalpore. Stiamo parlando dei messaggi minatori nei confronti di Claudio Lotito e della conseguente indagine della Procura. Nel frattempo stasera la Lazio sfiderà il Cagliari nella sfida che chiude il decimo turno di Serie A.

Lazio, attacchi per telefono a Lotito: che cosa sta succedendo — Secondo quanto riportato dall'edizione romana de 'La Repubblica', la Procura della Capitale sta indagando per una serie di messaggi telefonici nei confronti di Claudio Lotito con l'ipotesi di stalking proprio verso il numero uno della Lazio. Una stagione complicata quella che stanno vivendo i biancocelesti dopo il blocco del mercato in estate per l'indice di liquidità.

La stagione della Lazio, infatti, non decolla e le critiche continuano a piovere, anche privatamente, nei confronti del noto imprenditore e proprietario del club capitolino. Il tenore dei messaggi ritrovati sul telefono cellulare di Lotito è di questo tipo: "Lotito ti veniamo a prendere", "Vendi la Lazio". Attacchi diretti nei confronti di Lotito che è abituato a queste offensive, ma è da valutare l'origine di questi messaggi.

La Procura infatti sta indagando sulla possibilità che questo tipo di messaggi minatori possa arrivare dal tifo organizzato della Lazio, da sempre uno dei più caldi del panorama calcistico europeo. Al momento sarebbero due le persone indagate per i messaggi scritti nei confronti del numero uno della Lazio e proprio su di loro la Procura sta analizzando e cercando di capire se ci sia qualcuno dietro.