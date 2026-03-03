Blocco aereo a Dubai, Balotelli raggiunge Douglas Costa al Chievo Verona

Sorrisi, risate e stupore: è questo il racconto della particolare giornata dell'attaccante che ha deciso di unirsi al Chievo Verona di Douglas Costa per gli allenamenti settimanali.

Michele Massa 3 marzo - 14:47

La situazione a Dubai è ancora abbastanza critica e molti calciatori sono rimasti bloccati. Tra questi c'è anche Mario Balotelli, che è atterrato qualche giorno fa in Italia per qualche giorno di relax prima di continuare la sua stagione con l'Al Ittifaq. Aerei cancellati e dunque Super Mario è dovuto rimanere e per non perdere forma fisica ha deciso di unirsi al Chievo Verona di Douglas Costa per gli allenamenti settimanali.

Balotelli si allena a Verona, il Chievo di Douglas Costa lo aspetta — Come mai proprio il Chievo Verona? La compagine araba è guidata da Pietro Laterza, proprietario del Chievo, fattore che ha facilitato l’accoglienza. Occhi naturalmente sull'insolita coppia formata con Douglas Costa, in una rosa, quella clivense, che è tutt'altro che sconosciuta. Tra gli altri ci sono anche: Paloschi (ex Milan), Siega (lunga militanza in Serie B, tra cui Pisa e Sudtirol) e Baselli (ricordato per l'esperienze con Torino e Atalanta, tra le tante).

L'esperienza però non si chiuderà qui. Secondo alcune fonti, l'attaccante bresciano potrebbe giocare un'amichevole con la maglia del Chievo, sopperendo dunque alla mancanza del campionato che sta disputando. Nel mentre tanto lo stupore, quella di Balotelli è stata una vera e propria sorpresa come riportato da L'Arena, che ha mostrato anche alcune immagini dell'allenamento con Super Mario protagonista assoluto tra risate e scherzi.

Lo stesso attaccante nella giornata di ieri aveva spiegato: "Assolutamente, mi sento davvero fortunato. È andata bene per me. Appena due ore dopo essere arrivato a Brescia, ho saputo delle notizie che arrivavano da Dubai – racconta Balotelli. – Poco dopo hanno chiuso tutto e bloccato i voli in entrata e in uscita, ma per fortuna ero già in viaggio: altrimenti sarei rimasto bloccato lì come tante altre persone. Volevo trascorrere un paio di giorni con la mia famiglia prima di riprendere gli allenamenti con la squadra".