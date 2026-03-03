Lo scontro tanto atteso è quasi arrivato, ecco la top XI mista tra le due semifinaliste che si giocano tutto nella partita di ritorno di stasera

Giorgio Abbratozzato 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 14:54)

Barcellona-Atletico Madrid non è una partita comune: quando queste due squadre si affrontano è sempre spettacolo. L’andata delle semifinali di Copa del Rey si è conclusa con il punteggio di 4-0 in favore dell’Atletico. Questa sfida presenta un tasso di imprevedibilità altissimo, soprattutto per la grande presenza di campioni nelle due rose.

Analizziamo quale potrebbe essere il mix perfetto, scegliendo un allenatore tra il Cholo Simeone e Flick, un modulo di riferimento e undici giocatori che rispecchino al massimo l’idea tattica del tecnico scelto, pronti a iniziare la sfida: che la sfida abbia inizio.

Barcellona-Atletico il mister e il modulo — Il mister della nostra Top XI sarà il Cholo Simeone. La difesa del Barcellona subisce spesso gol, anche a causa dell’estremizzazione della linea alta e della gestione dell’uno contro uno a campo aperto voluta da Flick. Il tecnico tedesco non è certo un folle: la sua proposta funziona e non è un caso che il Barcellona sia in costante crescita negli ultimi anni.

Tra i difensori dell’Atletico, l’unico che potrebbe correggere/migliorare alcune sbavature di posizionamento difensivo è Gimenez. La sua rapidità non eccelsa lo renderebbe meno adatto a una difesa alta e aggressiva in avanti.

Il gioco del Cholo Simeone è riconoscibile, basato su compattezza, blocco medio-basso e coperture preventive. Il suo sistema è inoltre adattabile a diversi prototipi di giocatori. La scelta ricade su di lui perché la sua idea, applicata a interpreti qualitativi come quelli del Barcellona, potrebbe garantire maggiore equilibrio senza perdere qualità offensiva. In questo periodo il Cholo sta adottando un 442. Grazie all'inserimento di alcuni giocatori del Barcellona un 433 è più idoneo, offensivo ma sempre roccioso difensivamente.

La nostra top XI — Allenatore: Diego Simeone

Modulo: 4-3-3

Portiere: Jan Oblak

L'esperienza tra i pali del portiere sloveno non va sottovalutata, a 33 anni il numero 13 dell'Atleti rimane un punto di riferimento. Nell'ultimo match di Champions Leagu ha anche fornito un assist per Sorloth. è lui il nostro portiere

Difensori centrali: Cubarsì e Gimenez

Il difensore spagnolo e l'uruguayano formerebbero una bella coppia difensiva. due giocatori solidi con caratteristiche leggermente diverse che si completano, un mix perfetto tra gioventù e esperienza che serve a questa top XI.

I terzini: Koundè e Ruggeri

Il terzino ex Atalanta e il francese sono due portenti sulle fasce. Difensivamente sono entrambi solidi negli uno contro uno e entrambi propositivi offensivamente, un connubio perfetto di due giocatori entrambi in rampa di lancio negli ultimi anni.

Il centrocampo: Pedri, Llorente e De Jong

Un centrocampo a 3 con questi 3 giocatori sarebbe un mix perfetto di qualità, fisico e visione. Marcos Lorente è fisicamente straripante, la gestione della palla di De Jong è magistrale, così come la creatività di Pedri. Serve aggiungere altro?

L'attacco stellare: Yamal, Alvarez, Raphinha

Il buon momento di Lookman non può oscurare le ultime due stagioni di Raphinha. Questo attacco ha tutto velocità, potenza e inserimenti. Julian è il prototipo perfetto per giocare tra Yamal e Raphinha. Questa squadra ha tutto per puntare a vincere la Champions League e anche La Liga.