Questa sera, alle ore 21:00, le luci del Dall'Ara si accenderanno sulla semifinale di ritorno. Felsinei a caccia di un traguardo che manca da più di mezzo secolo

Lorenzo Ciabattini 24 aprile - 15:44

Va in scena questa sera l'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il netto successo del Milan sull'Inter per 3-0, al Dall'Ara il Bolognadi Italiano proverà a centrare una finale che manca da più di cinquant'anni: dal 1974. I rossoblù all'epoca alzarono il trofeo, trionfando per la seconda volta nella competizione iridata. Ad opporsi stasera l'Empoli di D'Aversa, inguaiato in Serie A vista la penultima posizione ma anche per quanto riguarda il risultato dell'andata. Il secco 0-3 del Castellani.

Il Bologna per una finale che manca da 51 anni — La formazione felsinea è lanciatissima. Da quando il Bologna è stato eliminato ufficialmente dalla Champions League, tutte le energie sono state riversate sulle due competizioni più alla portata. In campionato, Orsolini e compagni hanno recentemente sconfitto la capolista Inter e ai quarti di Coppa avevano superato l'Atalanta di Gasperini a Bergamo. Insomma, la finale di Roma è a un passo, ma attenzione al tabù del tecnico ora degli emiliani. Sulla panchina della Fiorentina, infatti, Italiano ha perso tutte e tre le finali che ha disputato: la prima di queste proprio di Coppa Italia, contro l'Inter per 2-1. Nella stessa stagione, la Viola finì KO anche in Conference League contro il West Ham, per "chiudere il cerchio" con la rete di El Kaabi lo scorso maggio ad Atene.

Empoli, (ancora) non è finita — Ad attendere i rossoblù in finale c'è il Milan, ma nella gara di stasera c'è comunque un avversario da superare. Per quanto l'Empoli sia nettamente sfavorito - e domenica gli Azzurri avranno anche il "derby" con la Fiorentina, alla disperata ricerca di punti salvezza - i toscani hanno già eliminato Viola e Juventus in questa edizione. In entrambe le occasioni, ai calci di rigore: uno scenario che, comunque, sarebbe alquanto improbabile. Inoltre, il tecnico D'Aversa potrebbe optare per un turn over sostanzioso, lasciando riposare i "migliori" in vista delle ultime cinque gare di Serie A.

Il pronostico di derbyderbyderby.it — Il pronostico di derbyderbyderby.it dunque pende decisamente dalla parte del Bologna. Ai felsinei basta un pareggio per staccare il pass per Roma, ma attenzione alla voglia di rivalsa (e di chiudere in maniera dignitosa) dell'Empoli. Anche se i rossoblù non hanno subito alcuna rete contro l'Inter, la formazione di Italiano potrebbe scoprirsi nella prima frazione di gioco per provare subito a chiudere i conti. Così facendo si creerebbero degli spazi per le ripartenze di Esposito e compagni. Alla fine, comunque, ci aspettiamo un'altra vittoria del Bologna, sulla scia del successo contro i campioni d'Italia: al Dall'Ara il nostro pronostico è di 2-1.