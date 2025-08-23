Era il 2013 e il club giallorosso era guidato da Zeman, mentre i Felsinei potevano contare sul talento di Diamanti ed i gol di Gilardino

Federico Grimaldi 23 agosto - 11:42

C’è una partita, tra tutte quelle giocate tra Bologna e Roma, che resta scolpita nella memoria come un film d’azione senza pause: finì 3-3, era il 2013, e al Dall’Ara si visse un pomeriggio di calcio puro, sfrontato, romantico. Oggi, mentre Romae Bolognasi preparano a tornare faccia a faccia per inaugurare la nuova stagione, è impossibile non tornare con la mente a quella sfida impazzita: sei gol, rimonte, magie da campioni e difese lasciate al destino.

In campo c’erano Totti, Diamanti, Gabbiadini, Florenzi: talento e istinto. È passato più di un decennio, ma certe partite non invecchiano. Anzi: con il passare degli anni diventano ricordi da custodire e raccontare, come si fa con le storie migliori.

Bologna-Roma 3-3, il racconto — Nel 2013 Roma e Bologna hanno dato vita a delle sfide che rimarranno nella storia della Serie A. All'andata, i Felsinei riuscirono nell'impresa di sbancare l'Olimpico, dopo aver rimontato uno svantaggio di 2 gol. Al ritorno, Bologna-Roma è ancora una giostra impazzita di gol e sorpassi. Stavolta, al Dall’Ara, il risultato è lo stesso ma la storia si scrive in modo diverso: la Roma parte meglio, ma non basta. Finisce 3-3, e a festeggiare sono solo gli amanti del calcio spettacolo. È la firma inconfondibile del calcio zemaniano: azioni verticali fulminee, pochi fronzoli, tante emozioni. Ma anche una linea difensiva troppo alta e mai davvero compatta, condita da errori individuali e un portiere, Goicoechea, che non trasmette alcuna sicurezza. Il suo collega Agliardi, dall’altra parte, non fa molto meglio.

Lo show comincia dopo appena 9 minuti, quando Florenzi - già in gol all’andata - intercetta un passaggio a metà campo, scambia con Totti e va in porta con una diagonale perfetta: 0-1. Il Bologna reagisce subito: Gabbiadini si inventa una protezione palla da applausi, calcia, Goicoechea respinge male e Gilardino è pronto per l’1-1. Ma neanche il tempo di gioire che la Roma torna avanti: Pjanic pennella un pallone in area, Osvaldo anticipa tutti ed è 1-2. Il primo tempo si chiude però in parità, perché ancora Gabbiadini - in un momento di grazia - si gira in area con freddezza e firma il 2-2.

Nella ripresa cambia l’ordine dei fattori ma non il risultato: dopo nove minuti è il Bologna a colpire. Diamanti mette in mezzo da sinistra, Goicoechea esce a vuoto, e Pasquato - appena entrato - segna il suo primo gol in Serie A. Sembra l’episodio che può ribaltare tutto, ma stavolta è la Roma a rimettere le cose in equilibrio: punizione calciata in area, Agliardi resta inchiodato e Tachtsidis, di testa, firma il definitivo 3-3.

Ma non è davvero finita: Osvaldo sfiora la doppietta con un colpo di testa, ma soprattutto è Diamanti a sfiorare l’impresa. Prima con un sinistro violentissimo da fuori che si stampa sul palo, poi con una punizione al 94' che centra la traversa e fa tremare tutto il Dall’Ara. Se fosse entrata, forse oggi parleremmo di un’altra storia. E magari, chissà, di un altro finale anche per Zeman.

12 anni dopo, tutto è cambiato — Zeman, Florenzi, Totti, Diamanti e Gilardino, nomi di un calcio passato, che non hanno nulla a che vedere con quello di oggi. Stasera, Roma e Bologna si affronteranno per dare il via a questa nuova stagione, ma rispetto a 12 anni fa, qualcosa è cambiato. I giallorossi sono guidati da Gasperini, in un connubio che sarà una sfida per entrambe le parti. Il Bologna riparte da Italiano, forte della grande stagione passata, culminata con la vittoria della Coppa Italia.

Entrambi i tecnici prediligono il pressing alto e la proiezione offensiva. Le sfide tra loro hanno sempre regalato spettacolo in passato e, anche questa sera, non mancherà. Difficile ipotizzare un risultato come quello del 2013 ma i colpi di scena non verranno a mancare.