Un salto vero e proprio nel passato, ma assolutamente legittimo. Lo stadio di Zenica, che si appresta ad ospitare Bosnia Erzegovina-Italia, non potrà contare sulla Goal Line Technology. In caso di situazioni dubbie interverrà il VAR

Francesco Lovino Redattore 31 marzo - 19:08

Può una partita decisiva per l'assegnazione di un posto al Mondiale essere disputata senza la Goal Line Technology? Ebbene sì, evidentemente è possibile. Questa sera toccherà all'Italia sfidare la Bosnia Erzegovina senza alcuna possibilità di sfruttare l'ormai noto apparecchio utile alla convalida dei gol. Il dispositivo non è obbligatorio e il Paese ospitante è assolutamente libero di scegliere come procedere in caso ci fossero situazioni al limite.

Italia, per vincere serve "bucare la rete" La partita di questa sera è assolutamente determinante. Per gli Azzurri, infatti, ogni risultato che non contempli la vittoria sarebbe un fallimento tecnico e sportivo, a conclusione di un decennio poco fortunato - eccettuato l'Europeo vinto con Mancini Commissario Tecnico nel 2021. Arbitro dell'incontro sarà Clement Turpin, lo stesso che diresse Italia-Macedonia del Nord di 4 anni fa. Al netto della scaramanzia, l'assenza della GLT non può far altro che immettere dubbi sulla reale innovazione e adeguatezza del campo di Zenica.

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Come noto, tramite dei sensori la Goal Line Technology rivela se il pallone abbia o meno varcato interamente la linea della porta. Qualora così fosse, vibrerebbe l'orologio dell'arbitro sancendo la bontà della segnatura. Stasera, invece, non sarà così per Turpin e i suoi colleghi. Come anticipato, la presenza del dispositivo a cui siamo abituato da qualche anno non è ancora imposta da UEFA o FIFA, pertanto non c'è alcuna infrazione del regolamento in tal caso. Lo stadio Bilino Polje, teatro del match di quest'oggi, è assolutamente ben funzionante e non manca delle garanzie richieste dall'UEFA.

Cosa succederà in caso di situazioni al limite? — Domanda che sorge spontanea, mai come in questi casi, è :cosa accadrebbe se si dovessero presentare degli affollamenti in area con il pallone che 'danza' sulla linea e magari esce all'ultimo istante? Molto semplicemente ci si servirebbe di una telecamera perfettamente posizionata sulla linea di porta, la cosiddetta Goal-Line Camera. Essa catturerà i frame necessari alla valutazione finale degli ufficiali di gara. Al VAR valuteranno le immagini e stabiliranno se il gol sia valido o meno.

Gattuso ha cercato immediatamente, alla vigilia, di smontare alibi e di caricare i suoi, ma questa lacuna potrebbe pesare oggettivamente sul risultato. Oltre a ciò, infine, va considerato il fuorigioco. Anche in questo caso, nonostante sia abbondantemente diffuso il SAOT, Semi‑Automated Offside Technology, stasera non sarà presente. Si ricorrerà al Cross Air 3D, sistema meno avanzato che richiederebbe una valutazione maggiore degli arbitri nel tracciamento delle linee oltre che nella valutazione delle figure umane.