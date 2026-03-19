Il centrocampista del Newcastle si è sottoposto quest'oggi agli esami strumentali che hanno escluso lesioni gravi: sarà regolarmente disponibile per i playoff di qualificazione ai Mondiali.

Vincenzo Di Chio 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 18:49)

Dopo l'allarme suscitato dalla sua uscita anticipata nella partita di Champions League tra Newcastle e Barcellona, l'attenzione è stata rivolta alle condizioni fisiche di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, fondamentale per il suo club e per la sua Nazionale, era stato costretto a lasciare il campo di gioco a causa di un problema fisico che aveva fatto temere il peggio in vista dei prossimi impegni azzurri ai playoff per la qualificazione ai Mondiali. I risultati degli esami svolti nelle ultime ore hanno portato un sospiro di sollievo ai tifosi e allo staff tecnico azzurro.

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Cosa è successo ieri e il responso degli esami — Durante la gara di Champions League, Tonali aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema che preoccupava non poco in chiave Nazionale, considerando l'importanza della sfida di playoff programmata il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord. Il centrocampista italiano ha dovuto chiedere la sostituzione a seguito di un problema muscolare alla coscia sinistra intorno al 55esimo minuto.

Tuttavia, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore del Newcastle nella giornata odierna hanno escluso lesioni muscolari gravi, rilevando solo la presenza di un edema di lieve entità. Questo significa che non ci sono danni strutturali ai muscoli, e che quindi Sandro potrà proseguire il suo percorso di recupero con l'obiettivo di essere a disposizione per la Nazionale Italiana.

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Tonali di nuovo a disposizione e le parole di Gravina — La buona notizia per l'Italia è che Sandro Tonali sarà regolarmente a disposizione per i playoff di qualificazione ai Mondiali, a meno di imprevisti o ricadute dell'ultimo momento. Con un semplice edema e non una lesione più seria, l' ex Milan può continuare ad essere un elemento chiave del reparto di centrocampo di mister Gennaro Gattuso.

Questa convocazione assume una rilevanza ancora maggiore perché l'Italia affronterà una partita ad eliminazione diretta, dove ogni singolo giocatore può fare la differenza. Tonali, con il suo dinamismo, la capacità di dettare i ritmi, rappresenta una pedina fondamentale per provare a centrare l'obbiettivo qualificazione.

Anche Gravina (Presidente della Federazione Italiana) ha rassicurato i tifosi: "Hosentito in collegamento con il Mister e lo staff tecnico, era più che sereno rispetto a quando è uscito ieri sera. Gli esami hanno dato rassicurazioni, c'è da recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi a nostra disposizione".

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