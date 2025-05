La squadra sarda si salva con due turni d’anticipo grazie a un gruppo equilibrato e un Nicola capace di valorizzare ogni risorsa a sua disposizione

Giorgio Abbratozzato 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 15:02)

Il Cagliari ha conquistato la permanenza in Serie A con due giornate d’anticipo, centrando l’obiettivo con lucidità e continuità. Un traguardo tutt’altro che scontato, che porta la firma di Davide Nicola, tecnico capace di trasformare una squadra in difficoltà in un gruppo compatto, equilibrato e consapevole.

La stagione dei rossoblù si è basata su un’organizzazione solida. In media, la squadra ha segnato 1,1 gol a partita e ne ha subiti 1,5. Dati che raccontano di un equilibrio ben mantenuto, con tanti giocatori capaci di andare a segno e prestazioni convincenti anche nelle sfide più difficili.

Piccoli e non solo: un attacco discreto Lorenzo Piccoli, con 10 gol, è stato il miglior marcatore stagionale. Ha inciso non solo per le reti, ma anche per il lavoro sporco e la presenza costante in area. Accanto a lui si sono messi in mostra Zortea, sempre dinamico nelle transizioni, e Augello, autore di 7 assist. Il laterale sinistro si è inserito nella top 10 del campionato per passaggi vincenti, un traguardo importante per un esterno a tutta fascia in un 3-5-2.

Una difesa affidabile — Il reparto arretrato ha visto brillare Yerry Mina e Gabriele Zappa. Entrambi hanno offerto solidità, concentrazione e interventi decisivi. La difesa ha rappresentato una garanzia, soprattutto nella fase finale della stagione, contribuendo in modo diretto alla salvezza.

Un centrocampo funzionale, ma con margini di crescita — A centrocampo, Makoumbou e Adopo hanno formato una coppia ben assortita. Il primo ha dato equilibrio con tecnica e gestione del possesso. Il secondo ha aggiunto fisicità, inserimenti e qualità in contropiede. Deiola ha completato il reparto con affidabilità e spirito di sacrificio.

Tuttavia, per migliorare ancora, la squadra potrebbe inserire un profilo aggiuntivo in mezzo al campo. Un giocatore capace di legare i reparti e dare maggiore continuità alla manovra. Un innesto simile potrebbe fare la differenza nella prossima stagione.

Davide Nicola sarà riconfermato come tecnico del Cagliari? Il merito più grande, però, va riconosciuto a Nicola: conosciuto come salvatore a stagione in corso, ha dimostrato di avere molto più da offrire. Ha dato un’identità precisa alla squadra fin da subito e ha valorizzato ogni risorsa a disposizione. Il Cagliari si conferma così una piazza solida, dove si lavora con serenità e competenza, senza pressioni eccessive, e dove ogni scelta, come quella dell’allenatore, viene fatta con visione. Come riportato da Cagliarinews24 nelle prossime ore ci sarà un meeting nella società per parlare di questo insieme all'attuale mister per delineare un percorso in vista del futuro.