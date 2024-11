Chi è Thomas Campaniello, il gioiello Azzurro che ha segnato una tripletta in 45 minuti con l’Italia Under 17

Alla scoperta di Thomas Campaniello, autore di una tripletta nel primo tempo di Norvegia-Italia Under 17.

Enrico Pecci 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 15:53)

La pausa Nazionali ha messo subito in mostra un altro gioiello azzurro, Thomas Campaniello. L'attaccante classe 2008 di proprietà dell'Empoli ha realizzato una tripletta nel primo tempo di Norvegia-Italia Under 17. Gli Azzurrinisi sono imposti con il risultato di 7-0: tre gol per Campaniello che è stato sostituito al minuto 57. Andiamo alla scoperta del promettente centravanti dell'Empoli.

Campaniello, l'ultimo talento in vetrina dell'Empoli: alla scoperta del baby gioiello azzurro — Thomas Campaniello è nato il 29 febbraio 2008 a Certaldo, paese della provincia di Firenze già noto per la provenienza del CT Luciano Spalletti. Ha iniziato a giocare a calcio già all'età di 5 anni nella Certaldese, società dilettantistica del suo paese, prima di entrare a far parte del settore giovanile dell'Empoli nel luglio 2015 dopo aver sostenuto un camp estivo con il club. Campaniello ha percorso tutte le giovanili del club toscano fino alla Primavera e con l'Empoli ha già disputato due finali nelle ultime due stagioni, Under 14 Pro e Under 15 Serie A e B.

Nell'ultima stagione ha collezionato 18 reti in 20 presenze con l'Under 16 e un 1 gol in 6 apparizioni sotto età con l'Under 17. Quest'anno è passato definitivamente con l'U17 (2 gol e 3 assist in 4 presenze) ed ha già collezionato 5 presenze con la formazione Primavera. Ora anche l'esplosione in Nazionale con la maglia dell'Italia Under 17.

Campaniello, da Certaldo alla tripletta in Nazionale: Spalletti osserva la sua crescita — Il classe 2008 è una punta centrale e sta già facendo parlare di sé dopo la tripletta con l'Under 17. Nel match vinto 7-0 contro la Norvegia, Campaniello è andato in gol al 12', al 24' ed ha firmato la tripletta personale nel recupero del primo tempo. Tre gol in poco più di 35 minuti che fanno ben sperare anche il compaesano Spalletti. La strada è ancora lunga e tortuosa, ma Campaniello ha già cominciato a farsi notare. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana prende nota.