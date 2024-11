Cassano torna a parlare del Milan di Fonseca: l'ex attaccante tuona su Theo Hernandez e soprattutto Leao.

Enrico Pecci 26 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 09:07)

La deludente partita tra Milan e Juventus ha riaperto il dibattito anche su Rafa Leao. L'esterno portoghese non è mai riuscito ad incidere in una gara dominata dalle difese. Antonio Cassano, a "Viva el Futbol" su Twitch, torna ad attaccare il talento rossonero.

Cassano: "Leao non la prende mai, tutto il mondo sa chi è" — L'ex attaccante è piuttosto netto: "Per me Theo Hernandez e Leao sono un problema per questo Milan. E allora mi chiedo: quando Fonseca parla di scudetto lo fa perché ci crede davvero oppure è una sua tattica per far sentire ai calciatori la pressione perché devono fare di più?".

"Tutto il mondo sa chi è Leao - ha concluso Cassano in diretta - fa un paio di partite decenti, viene esaltato, poi per 14-15 partite non la prende mai. È inutile".

Milan-Juventus, Cassano duro: "Una roba brutta da vedere" — Cassano ha commentato anche il big match di San Siro, come al solito senza troppi giri di parole: "Milan-Juve è stata una partita di m…, una roba brutta da vedere. Io estremizzo, ma non credo di farlo più di tanto. Quella gara l'hanno vista in tutto il mondo e secondo me si sono chiesti: questo è il campionato italiano? E hanno cambiato canale".