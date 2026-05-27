Jean Butez è stata una vera e propria rivelazione del campionato di Serie A. Arrivato nel gennaio 2025 dal Lille, il portiere è diventato subito una pedina fondamentale dello scacchiere di Cesc Fabregas. La sua estrema abilità con i piedi e il suo ottimo piazzamento tra i pali lo hanno reso uno dei protagonisti della fantastica cavalcata del Como. Oltre al rettangolo verde, il suo inserimento nello spogliatoio è stato molto rapido. A tal proposito, ha lasciato alcune dichiarazioni al canale di Como Tv, al termine dei festeggiamenti con la sua squadra.

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L'ambizione e il futuro di Butez

Dopo la straordinaria stagione disputata, Butez, secondo quanto riportato da, ha rinnovato il suo contratto con la squadra lariana. Questo prolungamento sottolinea l'importanza del portiere spagnolo nella squadra.

CREMONA, ITALIA - MAGGIO 24: Jean Butez del Como 1907 in azione durante la partita di Serie A nel match tra US Cremonese e Como 1907 allo Stadio Giovanni Zini il 24 Maggio, 2026 in Cremona, Italia. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

L'estremo difensore ha voluto ribadire che, nonostante una situazione precaria di classifica al suo arrivo, ha sempre avuto una visione ambiziosa sul Club. Al suo approdo, il Como era 16esimo in classifica, ma il numero uno biancoblù non ha mai nascosto di ambire ad un traguardo importante, dimostrando grande fiducia nel progetto: "Quando sono arrivato la situazione non era delle migliori, ma non ho mai pensato solo alla salvezza, nella mia testa pensavo già in grande. Volevo conquistare l'Europa, sapevo che prima o poi ci riuscivamo, ho sempre creduto in questo gruppo e in questo grande club. Volevo giocare in Champions League, ci siamo riusciti all'ultima giornata, festeggiare con i tifosi è meraviglioso. Questa impresa è dedicata anche a loro".

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Lo spirito del gruppo e l'importanza di aver compiuto un'impresa

Butez. Durante la sua chiacchierata è emerso anche il lato emotivo del francese. Il numero uno ha sottolineato quanto sia stato importante il gruppo e il sostegno dei tifosi. Allo stesso tempo,: questo dimostra quanto sia stato faticoso ma altrettanto eccezzionale il percorso del Como:" Sono felicissimo per quello che abbiamo costruito e ottenuto,, ci hanno regalato anche loro un sogno, sarà una festa difficile da dimenticare., per molti di loro è stata la prima volta che hanno combattuto per un traguardo così prestigioso, meglio così, almeno le vacanze saranno ancora più belle".

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