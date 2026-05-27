Nico Paz è uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni. L'argentino si è preso il Como fuori e dentro dal campo grazie alle sue fantastiche doti tecniche. Il centrocampista è stato uno degli artefici della straordinaria cavalcata della squadra lariana. Non a caso, durante la parata dei biancoblù, è stato uno dei più acclamati dai tifosi presenti per le vie della città. A tal proposito, al termine dei festeggiamenti, il fuoriclasse si è raccontato ai microfoni di Como Tv sottolineando tutta la sua felicità per il traguardo raggiunto.

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Una stagione storica e la festa con i tifosi

Nico Paz ha chiuso la sua stagione con il Como siglandoe fornendoin. Non è ancora del tutto chiaro quale sarà il futuro dell'argentino, ma il suo talento ha attirato l'attenzione di numerosi club blasonati.

COMO, ITALIA - MAGGIO 02: Nico Paz del Como 1907 compete il possesso della palla con Alessandro Buongiorno del SSC Napoli durante la partita di Serie A nel match tra Como 1907 e SSC Napoli al Giuseppe Sinigaglia Stadium il 02 Maggio, 2026 in Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L'ex Real Madrid ha parlato dell'atmosfera vissuta durante la festa celebrativa e della gioia condivisa con i suoi compagni di squadra e con i loro sostenitori: "Incredibile, abbiamo festeggiato tanto, è stato un momento per me e per noi indimenticabile. Per la prima volta questo Club ha raggiunto la Champions League, non potevamo non festeggiare, è stato un traguardo meritato e dal sapore stupendo".

Nico Paz ha voluto spiegare anche quanto sia stato importante il gruppo, sottolineando come la coesione tra loro abbia reso questo sogno possibile: "Abbiamo costruito qualcosa di importante, tutti abbiamo fatto qualcosa di inaspettato, abbiamo raggiunto l'Europa, siamo stati sempre vicini tra di noi".

Parole che esprimono tutta la soddisfazione di una squadra capace di superare ogni aspettativa e regalare ai tifosi qualcosa di unico.

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Nico Paz: idolo dei bambini e il ruolo da leader

Tra i momenti più significativi della celebrazione, Nico Paz non è riuscito a nascondere l'emozione provata per l'affetto mostrato dai bambini: ". Vedere tanti piccoli indossare la maglia con il mio nome mi rende felicissimo,. Non smetterò mai di ringraziare questi fantastici tifosi che ci hanno accompagnato in questo cammino strepitoso".

GENOA, ITALIA - APRILE 26: Nicolas Paz del Como inquadrato durante la partita di Serie A nel match tra Genoa CFC e Como 1907 al Luigi Ferraris Stadium il 26 Aprile, 2026 in Genoa, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Infine, il numero 10 del Como ha scherzato sul ruolo avuto durante la parata sul bus, indicando i veri trascinatori della festa: "Non sono stato io il vero leader di questa festa, è stato un compito dei senatori di questa squadra Goldaniga e Vigorito. Sono quelli che conoscono meglio di tutti l'ambiente e i tifosi, sono loro i crack".

Inoltre, durante i festeggiamenti, tanti tifosi biancoclù hanno dedicato cori all'argentino, chidendogli apertamente di restare anche nella prossima stagione. Resta da capire quale sarà il futuro di Nico Paz, considerando la situazione con il Real Madrid. Nelle prossime settimane si capirà meglio se il sogno dei tifosi del Como potrà diventare realtà.

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