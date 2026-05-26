La FIGC ha puntualizzato che l'ipotetico appaiamento ai vertici e nei fondi della classifica porterebbe al playoff solo in assenza di gare europee da giocarsi.
Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato
Il Consiglio Federale riunitosi a Roma ha deliberato una sostanziale modifica al regolamento del campionato di Serie A. Nello specifico, si tratterebbe di una soluzione in grado di evitare possibili conflitti di interesse tra la Lega e l'UEFA che gestisce le competizioni europee.
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
La questione del "playoff"Il campionato di Serie A si è appena concluso, eppure lo sguardo di appassionati e addetti ai lavori è già rivolto al prossimo. Scelte le date di inizio e fine, adesso occorre definire alcuni aspetti tecnici, solo apparentemente marginali. Difatti, fino a quest'ultima edizione di Serie A, nell'eventualità due squadre si fossero trovate a pari punti a fine campionato in vetta o al terzultimo e quartultimo posto della classifica, si sarebbe svolto sempre un playoff.
È già accaduto, a dire il vero, solo in un'occasione. Tre anni fa, Spezia e Verona chiusero a 31 punti e giocarono lo spareggio in campo neutro, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si concluse, per la cronaca, 1-3 e lo Spezia retrocesse, mentre gli scaligeri mantennero la categoria. Spareggi Scudetto, invece, non se ne sono mai giocati; anche se lo scorso anno fu vicina tale eventualità con il Napoli che vinse il Tricolore per un punto solo di vantaggio sull'Inter.
FIGC sicura: playoff Scudetto/salvezza solo senza finali europee
Caricamento post Instagram...
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA