Sergio Conceiçao cerca il primo successo in Serie A contro il Como: la formazione di Fabregas ospita il Milan al Sinigaglia.

Luca Paesano Redattore 13 gennaio - 17:23

Vigilia di campionato per Como e Milan, che scenderanno in campo domani sera, alle ore 18:30, nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Le due squadre si affrontano allo Stadio Sinigaglia nel match rinviato per la partenza dei rossoneri per la Supercoppa in Arabia.

Come arriva il Como alla sfida — Il Como arriva alla sfida dopo aver ottenuto un bel pareggio in casa della Lazio e, in generale, da un momento di forma positivo. Dopo un buon avvio di stagione, la formazione di Cesc Fabregas ha attraversato un periodo di appannamento tra ottobre e novembre, in cui sono arrivati solamente 3 punti in 8 giornate. Da lì in poi, i lariani ne hanno portati invece a casa 8 nei successivi 6 turni, perdendo solamente a San Siro contro l’Inter.

Il Como si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica con 19 punti, al pari di Parma e Verona. I biancoblu sono ad un solo punto dalla zona retrocessione e vanno alla ricerca di punti fondamentali nella lotta per la salvezza, con la società attivamente impegnata anche sul mercato per rinforzare la rosa di Fabregas.

L’ultimo periodo in casa Milan — Periodo piuttosto movimentato invece in casa Milan, in cui sono accadute davvero tante cose nelle ultime settimane. Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, la società ha optato per la scelta più drastica, esonerato Fonseca e chiamato Sergio Conceiçao in panchina. La vittoria con la Juventus e poi il successo in finale contro l’Inter sembravano aver dato la svolta definitiva alla stagione.

Invece, l’impatto frontale con il campionato ha nuovamente frenato l’entusiasmo. Il pareggio di San Siro con il Cagliari, in piena lotta salvezza, ha rappresentato una nuova e imprevista battuta d’arresto per i rossoneri, che hanno sprecato così un’altra importante occasione per rosicchiare punti alle rivali.

Como-Milan, il pronostico del match — Il match vede le quote sbilanciate in favore del Milan, la cui vittoria secondo i principali bookmakers vale intorno all’1.95. La squadra di Conceiçao ha bisogno di trovare punti e continuità contro un Como che, tra l’altro, deve fare i conti anche con la possibile assenza di Nico Paz, giocatore chiave della formazione di Fabregas. La vittoria dei padroni di casa, invece, è data a 4.00.

Al Sinigaglia potrebbe uscirne un match vivace, con due squadre arrembanti e che concedono qualcosa in fase difensiva. Potrebbe avere un senso allora puntare sulle due formazioni a segno nella partita, con il Gol a 1.60. Per chi legge un incontro con tanti gol, l’Over2.5 a 1.75 può essere un’ottima giocata.