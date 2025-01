La storia del calcio è costellata di storie di calciatori che hanno vestito più di una maglia. Tra queste, i doppi ex di Como e Milan

La storia del calcio italiano è costellata di storie affascinanti di calciatori che hanno vestito più di una maglia, lasciando un segno in diverse squadre. Tra queste, i doppi ex di Como e Milan rappresentano un capitolo particolare, che racconta di come il destino di giocatori abbia intrecciato le sorti di due club con storie e ambizioni diverse.

Como-Milan, una lunga storia di doppi ex — Il Como, una squadra che ha vissuto alti e bassi tra Serie A e Serie B, e il Milan, uno dei club più titolati al mondo, sono stati palcoscenici per numerosi giocatori che hanno avuto la possibilità di vivere esperienze molto diverse tra loro. Uno dei nomi più noti quando si parla di doppi ex di queste due squadre è sicuramente Gianluca Zambrotta. Nato a Como, Zambrotta ha iniziato la sua carriera proprio nella squadra lariana. Nel 1999, dopo aver avuto esperienze in Serie C e B, si trasferisce al Bari, e da lì la sua carriera decolla. Nel 2000, la Juventus lo acquista, e dopo anni di successi con i bianconeri passa al Barcellona. Il suo ritorno in Italia avviene nel 2008, quando il Milan lo riporta nel campionato di Serie A. Qui, pur non vincendo quanto a Torino, Zambrotta contribuisce con la sua esperienza e versatilità, giocando sia come terzino che come esterno di centrocampo. La sua storia è un perfetto esempio di come un giocatore possa crescere in una realtà piccola come Como e poi affermarsi a livelli altissimi, addirittura arrivando a vincere il Mondiale nel 2006 da titolare sotto la guida tecnica di Marcello Lippi.

Un altro celebre doppio ex è senza dubbio Aldo Serena. Il bomber italiano, che ha indossato anche la casacca dell'Inter, all'inizio della sua carriera ha giocato con il Como mettendo a segno anche due reti. Serena ha poi avuto un vissuto anche al Milan negli anni '80 con 20 gettoni e otto reti realizzate. In Lombardia ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio anche Pietro Vierchowod, stopper cult degli anni '80 e '90. Il difensore, campione d'Italia con la Sampdoria, ha militato per cinque stagioni a Como e, sul finire della carriera, ha indossato anche i colori del Milan, più precisamente nell'annata 1996-1997. C'è poi chi, all'inizio della carriera, ha sfiorato la possibilità di esordire con la maglia del Milan con un cognome decisamente pesante. Si tratta di Simone Andrea Ganz, figlio di Maurizio, storico bomber di Serie A degli anni '90. Il calciatore, figlio d'arte, ha svolto tutta la trafila delle giovanili in rossonero e, a cavallo fra il 2014 ed il 2016, ha giocato per il Como con ottimi risultati, tornando anche sulle rive del lago nel 2019. A Como si è fatto le ossa in prestito dal Milan Massimo Taibi, estremo difensore che, in carriera, ha indossato anche i colori del Manchester United. Originario di Palermo, Taibi è poi rientrato alla base e, in rossonero, ha collezionato 17 presenze.

Como-Milan, i doppi ex di oggi in campionato — Non solo, in campo nel Como di oggi c'è un calciatore che ha vestito, seppur in poche occasioni, la maglia del Milan. Stiamo parlando di Pepe Reina che, fra il 2018 ed il 2020, è stato il secondo di Donnarumma in rossonero. Oltre allo spagnolo c'è un altro calciatore che, per il suo inizio al Milan, avrebbe potuto diventare davvero un idolo della tifoseria meneghina.

Si tratta di Patrick Cutrone. L'attaccante classe 1998 dopo un inizio di carriera al Milan segnato da un clamoroso gol realizzato in un derby di Coppa Italia contro l'Inter, dopo essersi un po' smarrito, ha ritrovato i gol, i minuti e le prime pagine dei giornali proprio a Como dove ora è un leader tecnico ed emotivo della squadra di Cesc Fabregas.

I doppi ex tra Como e Milan raccontano una storia di crescita, di sogni realizzati e a volte infranti, di calciatori che hanno vissuto emozioni diverse in due ambienti contrastanti. Da un lato, il Como offre un contesto intimo, dove i giocatori possono maturare lontano dai riflettori; dall'altro, il Milan rappresenta il massimo sogno per molti, con le sue aspettative e la pressione di vincere.