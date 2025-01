Il Milan soffre e fatica, va sotto ma poi la ribalta: Sergio Conceicao trova il primo successo, battuto il Como 2-1.

Luca Paesano Redattore 14 gennaio - 20:31

Il Milan batte il Como allo Stadio Sinigaglia. La formazione di Fabregas gioca 60 minuti di ottimo livello, trova il vantaggio e poi cala nel finale. Al contrario, i rossoneri firmano la rimonta nel giro di 5 minuti grazie a Theo Hernandez e Rafael Leao. Finisce con un divertente 1-2 il recupero della diciannovesima giornata di Serie A tra le due squadre.

Como-Milan, il prepartita al Sinigaglia — Il Como arriva alla sfida dopo aver ottenuto un bel pareggio in casa della Lazio e, in generale, da un momento di forma positivo. Dopo un periodo decisamente difficile tra ottobre e novembre, la formazione di Cesc Fabregas ha perso solamente uno degli ultimi 6 incontri di Serie A, tra l'altro nella proibitiva trasferta di San Siro contro l'Inter. Il Milan invece sperava di aver svoltato con il successo in Supercoppa, ma il pareggio casalingo contro il Cagliari ha immediatamente frenato gli entusiasmi e riportato tutti con i piedi per terra.

Como-Milan, la cronaca del primo tempo — Allo Stadio Sinigaglia, come previsto, va in scena un primo tempo piuttosto veloce e squillante, pur senza reti e particolari occasioni da gol. Si fa vedere subito il Milan con Morata, ben chiuso in corner dalla difesa del Como. La squadra di Fabregas è approccia bene alla partita e controlla il possesso per buona parte dei minuti iniziali. Intorno al quarto d'ora scorre un brivido lungo la schiena dei tifosi rossoneri, con il pallone tagliente di Fadera che attraversa l'area di rigore alla ricerca di Diao. Lo spagnolo manca l'appuntamento con il pallone da ottima posizione, ma sarebbe stato poi successivamente fermato per un offside.

Tutto buono invece qualche minuto dopo, quando il Como sviluppa ancora gioco sulla sua fascia sinistra con il dialogo tra Fadera e Strefezza. Quest'ultimo si porta sul fondo e mette un pallone radente verso il lato opposto. Preciso Theo Hernandez in chiusura, con Diao che era ancora una volta in agguato sul secondo palo. Chance dall'altra parte per il Milan, con Morata che coglia la retroguardia lariana scoperta e lancia Reijnders. L'olandese calcia dall'interno dell'area di rigore, ma trova un'ottima risposta di Butez. L'ultimo grande squillo del primo tempo è ancora del Como, che questa volta prova ad infilare i rossoneri in ripartenza. Da Cunha conduce e apre per Strefezza sulla destra, che prova a servire il taglio di Cutrone sul lato opposto. L'ex di giornata, però, non arriva sulla palla per centimetri. Da segnalare nel finale l'infortunio muscolare per Pulisic, costretto al cambio. Al suo posto entra Abraham.

Como-Milan, la cronaca del secondo tempo — La prima grande occasione della ripresa è per il Milan, che riparte sfruttando un posizionamento piuttosto confuso del Como. Thiaw recupera un buon pallone in uscita e lancia Leao, che taglia il campo dalla sinistra e, al limite dell'area, scarica il pallone su Jimenez. Lo spagnolo, solo avanti a Butez, si fa ipnotizzare dal portiere francese. Poi sulla respinta finisce fuori lo spettacolare tentativo in rovesciata di Reijnders. Al 60' cambia la storia del match. Diao punta Theo Hernandez sulla fascia destra, entra in area, sposta il pallone sul sinistro e trova l'angolino sul primo palo. 1-0 Como e primo gol in campionato per il talento spagnolo, arrivato pochi giorni fa dal Betis.

Tempo 10 minuti ed arriva, con un bel po' di fortuna, la risposta del Milan. Sugli sviluppi di un corner al 72', il pallone capita sul mancino di Theo Hernandez che svirgola il pallone e disegna una traiettoria imprendibile per Butez. Subito 1-1 al Sinigaglia. Il Milan ritrova entusiasmo e al 76' la ribalta. Emerson Royal recupera un pallone interessante e serve Abraham, che si gira e imbuca per Leao che ha spazio. Il portoghese si trova avanti a Butez e non sbaglia. Rimonta completata in cinque minuti. Grande chance all'85' per il Como per riportare il match in parità. Kempf serve il pallone al centro e trova una deviazione di Cutrone, ma un grande riflesso con il piede di Maignan evita il gol dell'ex. Finisce 1-2 al Sinigaglia. Primo successo in Serie A per Sergio Conceicao.