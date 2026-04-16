Maurizio Compagnoni interviene a Radio Marte sul futuro del Napoli: consiglia la conferma di Antonio Conte, ma esalta l'ipotesi di un ritorno romantico di Sarri. Poi analizza la sterilità offensiva della squadra e "ruba" due giocatori alla Lazio

Francesco Intorre 16 aprile - 16:19

Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco, sospeso tra il pragmatismo del presente e la nostalgia di un passato indimenticabile. A infiammare il dibattito ci ha pensato il noto telecronista Maurizio Compagnoni, intervenuto ai microfoni di Radio Marte a tre giorni dalla delicata sfida di campionato contro la Lazio. Sollecitato sul futuro della guida tecnica azzurra, Compagnoni ha spiazzato tutti con una doppia visione. Da un lato la razionalità su Antonio Conte, dall'altro una vera e propria dichiarazione d'amore sportivo per Maurizio Sarri.

"Per me sarebbe una grande cosa per il Napoli se restasse Conte, se fossi la Società lo terrei", ha esordito il giornalista. Ma è sul possibile clamoroso ritorno del tecnico toscano che si è lasciato andare: "Il ritorno di Sarri in azzurro mi piacerebbe tantissimo: potrebbe continuare la storia che aveva iniziato lì anni fa. Ho parlato diverse volte con Sarri e, quando parlavamo del Napoli, gli sono venuti i lucciconi agli occhi".

Le "minestre riscaldate" e la sterilità offensiva — Nel calcio si dice spesso che le minestre riscaldate non funzionino, ma per Compagnoni questa regola avrebbe una clamorosa eccezione all'ombra del Vesuvio: "Nelle leggi dei grandi numeri esistono sempre le eccezioni. Ci sono giocatori nella rosa del Napoli che con lui potrebbero esaltarsi, come Alisson, Hojlund, lo stesso McTominay".

L'analisi si è poi spostata sul campo e sui problemi attuali della gestione Conte, in particolare su un attacco che fatica a pungere: "Il mal di gol? Credo sia ascrivibile alla proposta di gioco. Il Napoli ha un potenziale enorme e grandi individualità, ma produce poco a livello offensivo. Forse Conte ha curato di più la fase difensiva a causa degli infortuni. La difesa ha retto bene, ma l'attacco è stato penalizzato. Chiunque sarà l'allenatore nella prossima stagione, bisognerà lavorare su questo aspetto".

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Napoli-Lazio, mercato e Pallone d'Oro — Nonostante gli azzurri siano scivolati a -9 dal primo posto, per Compagnoni la sfida contro la Lazio conserva un'importanza vitale in chiave qualificazione Champions League. Guardando in casa biancoceleste, il giornalista non ha nascosto le sue preferenze, lanciando un assist al mercato partenopeo: "Taylor e Gila sono i giocatori che più mi piacciono della Lazio, quelli che vedrei bene anche nella rosa del Napoli".

Infine, una chicca internazionale su chi si porterà a casa il prossimo Pallone d'Oro. Alla domanda sul ballottaggio tra il fenomeno spagnolo e il talento francese, Compagnoni non ha esitato a sbilanciarsi: "Yamal o Olise? Per me Olise potrebbe stravolgere tutto, dico che potrebbe vincerlo lui. I giochi non sono ancora chiusi".