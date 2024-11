Conceicao: “Voglio essere ricordato come uno dei più forti. Alla Juve non mi vedo di passaggio”

Conceicao si racconta dopo i primi mesi di Juventus: le dichiarazioni sul futuro in bianconero e non solo.

Enrico Pecci 8 novembre - 10:29

È senza dubbio Francisco Conceicao uno dei migliori acquisti estivi della nuova Juventus di Thiago Motta. Vivacità, dribbling e gol: l'esterno portoghese, figlio d'arte, sembra aver già convinto tutti in casa bianconera. Per lui si parla già di riscatto e di una conferma definitiva alla Juventus.

Conceicao, messaggio alla Juve: "Il progetto mi piace, non mi vedo di passaggio" — L'ex Porto si è raccontato in una lunga intervista a La Stampa. Ecco le sue dichiarazioni sulla Juve: "Non mi vedo di passaggiocon questa maglia, altri discorsi non li posso fare perché non tocca a me farli. Ma il progetto Juve mi piace…Torino mi incuriosisce molto: qui c’è tutto per vivere al meglio la mia professione".

Conceicao torna su Juventus-Cagliari: "L'espulsione? Sono stato toccato..." — Conceicao risponde così a chi lo accusa di essere un simulatore: "L'espulsione col Cagliari? Sono stato toccato, l’arbitro poteva non concedere o concedere il rigore, ma non ho simulato. Io, in generale, vado sempre mille all’ora cercando il dribbling".

Il classe 2002 non si pone limiti: "Quello è stato un bellissimo momento, per me e per la squadra: a Lipsia ho realizzato il mio gol più bello, ma lavoro per farne altri migliori. A me piace pensare in grande, vorrei, un giorno, essere ricordato come uno dei più forti".