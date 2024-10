Sergio Conceiçao: “Ho consigliato a Francisco di andare alla Juventus”

Conceiçao: "Ho consigliato a Francisco di andare alla Juventus"

Come suo padre prima di lui, che oltre alla maglia della Lazio ha indossato quelle di Inter e Parma, anche Francisco Conceiçao ha scelto di trasferirsi in Italia: "C'erano due-tre squadre grandissime dove poteva andare, io gli ho consigliato di venire in Italia a un grandissimo club mondiale come la Juventus. Le esperienze all'estero sono importanti. Sì cresce, anche se magari non giochi. Esci di casa, fai sacrifici, ti prepari da mangiare da solo. Francisco è stato all'Ajax un anno, non ha giocato tanto ma ha capito tante cose importante ed essenziali nel calcio e nella vita".