Milan, Conceiçao: “Non sono qui per fare l’amico ma per vincere”

Milan, le parole di Conceiçao

Nel post partita, Sergio Conceiçao ha parlato del successo in rimonta del suo Milan contro la Juventus che vale la finale di Supercoppa Italiana: "Ci vuole passione nella vita e vivere momenti come questi. Ho visto una squadra con tanti dubbi, troppo lenti. Ci siamo guardati negli occhi all'intervallo e abbiamo pensato a cosa fare per vincere questa partita. Dovevano fare quello che ho preparato, mi sarei preso la responsabilità in caso di sconfitta. I gol sono stati coraggiosi, ora godiamoci questo approdo in finale e il giorno di riposo. Leao? Domani non ci sarà, vediamo di riuscire a recuperarlo. Incontro con mio figlio? Ero contento perchè ho vinto, lui un po' meno perchè ha perso. Morata? Gioca molto in appoggio sulle ali. Davanti però siamo stati inesistenti e non va bene. Ho inserito Abraham per questo e potrei farlo anche nelle prossime partite".