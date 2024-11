Juventus, Conceicao: “Non possiamo essere contenti per il risultato”

La Juventus non è riuscita a vincere contro il Lille ma ha portato a casa un buon pareggio. Allo stadio Pierre-Mauroy, i bianconeri non hanno sfondato il muro difensivo eretto dai francesi ma sono stati bravi a riprenderla dopo la rete subita nel primo tempo da David in ripartenza. Prestazione comunque positiva per i ragazzi di Thiago Motta, abili nel tenere il pallino del gioco per tutto il match e sfortunati sotto porta, con Chevalier grande protagonista. Francisco Conceicao ancora una volta tra i migliori in campo e artefice del rigore subito e poi trasformato da Vlahovic al 60'. L'esterno portoghese si è espresso nel post match con un pizzico di rammarico per non aver vinto la partita.