Conte: “Inter-Juve? Pensiamo a noi. Chi ha vinto sa cosa serve”

Conte è intervenuto in conferenza stampa pre presentare Napoli-Lecce: le dichiarazioni dell'allenatore azzurro.

Enrico Pecci 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 17:45)

Il Napolisi prepara per il Lecce prima del calendario di fuoco con scontri diretti ravvicinati in Serie A, a partire dal Milan nel turno infrasettimanale di martedì prossimo. Oggi è intervenuto in conferenza stampa Antonio Conte.

Conte predica calma: "Sento tante fesserie, so cosa bisogna fare per tornare a vincere" — "Inter-Juventus? Dobbiamo solo pensare a noi stessi. Solo chi non ha mai vinto può dire delle fesserie come quelle che sento in giro. Chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere e costruire basi solide". Conte non usa giri di parole prima del Lecce. La strada per lo Scudetto è ancora lunga e l'allenatore avvisa l'ambiente.

Napoli, Conte: "Rinnovo Kvara? Non vedo problemi, è un ragazzo esemplare" — Sul rinnovo di Kvara: "Se ne parla da un bel po', c'è sicuramente una discussione tra il club e l'entourage del giocatore, per entrare nei dettagli se ne occupano loro e io non ci entro. Quello che chiedo a Kvara è di continuare a essere concentrato sulla stagione che per noi è importantissima, lui è un ragazzo serio e un professionista esemplare. - ha proseguito Conte - Poi mi auguro che le cose possano essere sistemate ma so che nel calcio tutto può succedere. Che si raggiunga o meno l'accordo lui deve essere totalmente concentrato quindi non vedo problemi. Poi chi vivrà vedrà". Un commento, infine, sul momento di Lukaku: "L'ho visto tranquillo e sereno, non vedo problematiche a livello di gestione".