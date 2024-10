Kvaratskhelia-Napoli, braccio di ferro sul rinnovo e distanza sulla clausola

Khvicha Kvaratskhelia apre al rinnovo con il Napoli ma c'è distanza sulle cifre: il georgiano chiede un ingaggio più alto e occhio alla clausola rescissoria che si punta ad aggiungere.

Alessia Gentile 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 08:59)

Il Napoli continua a viaggiare in Serie A sulle ali dell'entusiasmo e sicuramente a suon di gol e punti portati a casa; l'ultima gara contro l'Empoli lo ha testimoniato: nonostante le difficoltà, Khvicha Kvaratskhelia ha trasformato il rigore conquistato da Politano in gol e in un +3 in classifica che vede perciò gli azzurri al primo posto a quota 19. Proprio quest'ultimo però è anche tornato sotto le luci dei riflettori per un motivo ben preciso: il rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno del 2027. Continua infatti il braccio di ferro tra lui e il club partenopeo.

Kvaratskhelia dice sì al rinnovo con il Napoli ma chiede 8 milioni di euro — Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' questa mattina, tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia si tratta per il prolungamento del contratto ma tra le parti c'è distanza. Il club azzurro offre infatti 5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 6 milioni di euro, mentre la richiesta è ben superiore e ammonta a 8 milioni di euro a stagione. Difatti la distanza tra domanda e offerta appare ancora troppo ampia e non è finita qui perché non c'è accordo neppure sulla clausola rescissoria sui cui il Napoli non transige.

GOOOOAL!

Si sblocca il risultato: KVARA!! 🔥#EmpoliNapoli 0-1 pic.twitter.com/M8WZZYrplS

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 20, 2024

La clausola rescissoria — Il Napoli ha, dal canto suo, anche tutta l'intenzione di inserire una clausola rescissoria sul suo contratto come accaduto anche per quello di Victor Osimhen. Secondo ' Il Mattino' questa si aggirerebbe intorno ai 120 milioni di euro, ma il georgiano non sarebbe d'accordo e con il suo entourage chiede che quest'ultima venga per lo meno abbassata.