Coppa Italia, Inzaghi suona la carica: “All’Inter non basta un solo obiettivo”

Il "Demone di Piacenza" carica i suoi: "Non possiamo avere un solo obiettivo." Formazione in emergenza, derby decisivo e Champions all’orizzonte.

Simone Inzaghi , tecnico dell ' Inter , non ha lasciato spazio a dubbi nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan : " Quando sei all’Inter, non puoi avere un solo obiettivo." Un messaggio forte, lanciato alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro i rossoneri di Sergio Conceicao , per ribadire l’ambizione nerazzurra e ricordare a tutti il percorso della squadra.

"Il grande obiettivo era arrivare ad aprile ancora in corsa su tutti i fronti" – spiega il tecnico. "Quest'anno siamo addirittura in quattro competizioni, ed è un motivo di grande orgoglio. Ci porteranno via tante energie, ma è quello che volevamo." Il focus ora è tutto sul derby. Inzaghi riconosce la qualità dell’avversario, reduce da una prova solida contro il Real Madrid: "Il Milan ha avuto difficoltà, ma nelle partite secche sa impensierire chiunque. E vorranno arrivare in finale."