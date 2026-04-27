C’è un nuovo nome che sta accendendo la Serie A ed è quello di Paul Mendy. Il giovanissimo attaccante del Cagliari si è preso la scena con una doppietta da sogno contro l’Atalanta, alla sua prima da titolare nel massimo campionato italiano. Un impatto devastante, arrivato a distanza di appena un mese dall’esordio tra i grandi, che lo proietta già tra i volti più interessanti del panorama italiano. Ma dietro questa esplosione non c’è solo sorpresa: Mendy è il frutto di un lavoro preciso, di un’intuizione di mercato e di una crescita costante. Dal Senegal alla Sardegna, passando per la Primavera rossoblù, il suo percorso racconta di un talento vero, già capace di incidere. E ora il Cagliari si gode il suo nuovo gioiello.

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Mendy, numeri e talento: la scalata dal Senegal al Cagliari Classe 2007, nato in Senegal, Paul Mendy è arrivato in Italia nel 2025, quando il Cagliari lo ha individuato a Bambey, nella seconda divisione senegalese. Una scommessa che nel giro di pochi mesi si è trasformata in una certezza. Inserito inizialmente nella formazione Primavera, Mendy ha bruciato le tappe grazie a numeri importanti e a un impatto immediato. In stagione ha collezionato 14 gol in 28 partite di campionato, aggiungendo anche 3 assist e una rete nella Supercoppa Primavera contro l’Inter. Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365. Live Streaming Statistiche che raccontano un attaccante già concreto, capace di incidere con continuità e di prendersi responsabilità offensive nonostante la giovanissima età. Il suo stile di gioco è quello del centravanti moderno: mancino naturale, fisicamente strutturato ma allo stesso tempo rapido e mobile, sa attaccare la profondità e partecipare alla manovra. Non è solo un finalizzatore, ma un giocatore completo, capace di leggere le situazioni e adattarsi ai ritmi del calcio europeo. Una crescita costante, che ha convinto il club a puntare forte su di lui. 17 secondi per prendersi la Serie A Classe 2007, nato in, Paulè arrivato in Italia nel 2025, quando illo ha individuato a Bambey, nella seconda divisione senegalese. Unache nel giro di pochi mesi si è trasformata in una. Inserito inizialmente nella formazione Primavera, Mendy ha bruciato le tappe grazie a numeri importanti e a un impatto immediato. In stagione ha collezionato 14 gol in 28 partite di campionato, aggiungendo anche 3 assist e una rete nella Supercoppa Primavera controche raccontano un attaccante già concreto, capace di incidere con continuità e di prendersi responsabilità offensive nonostante la giovanissima età. Il suo stile di gioco è quello del centravanti moderno: mancino naturale, fisicamente strutturato ma allo stesso tempo rapido e mobile, sa attaccare la profondità e partecipare alla manovra. Non è solo un, ma un giocatore completo, capace di leggere le situazioni e adattarsi aiUna crescita costante, che ha convinto il club aforte su di lui.

Il salto in prima squadra è arrivato sotto la guida di Fabio Pisacane, che ha dimostrato coraggio e fiducia nei giovani. Dopo un primo assaggio in Serie A contro il Napoli lo scorso 20 marzo e qualche minuto nelle settimane successive, è arrivato il momento della verità. Alla prima da titolare, Mendy ha impiegato appena 17 secondi per trovare il gol, per poi completare la sua doppietta dopo soli otto minuti contro l’Atalanta. Una prestazione che lo ha catapultato sotto i riflettori, confermando quanto di buono aveva già mostrato nel settore giovanile.

CAGLIARI, ITALIA - APRILE 27: Paul Mendy del Cagliari esulta dopo il gol dell'1-0 nel match tra il Cagliari e l'Atalanta allo Stadio Sant'Elia, il 27 aprile, 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Il Cagliari, consapevole del potenziale del suo talento, si è mosso in anticipo blindandolo con un contratto fino al 2031. Un segnale chiaro: Mendy è il presente ma soprattutto il futuro del club, insieme ad altri giovani promettenti come Trepy. Fuori dal campo è ancora tutto da scoprire, con una presenza social limitata e pochi riflettori addosso, ma destinati a crescere rapidamente. Perché prestazioni così non passano inosservate: la Serie A ha trovato un nuovo protagonista.

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