Empoli, D’Aversa: “Queste partite si preparano da sole”

D'Aversa ha parlato della prossima sfida dell'Empoli contro l'Inter nel turno infrasettimanale di Serie A di mercoledì dopo il pareggio in casa del Parma.

Gennaro Dimonte 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 13:53)

L'Empoli torna in campo dopo il pareggio allo stadio Tardini contro il Parma. Un punto per certi versi guadagnato visto il rigore sbagliato dagli emiliani con Bonny nel finale. Nessun problema per i toscani, saldamente a metà classifica grazie a una partenza sprint nelle prime giornate. Al "Castellani" mercoledì 30 ottobre arriva l'Inter e Roberto D'Aversa ha analizzato tutte le difficoltà che i suoi ragazzi troveranno durante il match.

D'Aversa su Empoli-Inter: "Servirà attenzione" — Roberto D'Aversa ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il suo Empoli e l'Inter in casa nel turno infrasettimanale di Serie A: "A livello fisico stiamo bene, abbiamo forse pagato con il Parma la partita fangosa giocata contro il Napoli. Queste partite si preparano da sole, è l'attenzione che fa la differenza in questi casi. Questo è un campionato equilibrato, come ha dimostrato il Derby d'Italia. Non ho ancora scelto gli undici titolari, ho 24 ore di tempo. Qualcuno ha bisogno di recuperare ma molti già li ho visti meglio oggi. Farò le mie valutazioni, certamente i ragazzi hanno bisogno di rifiatare".

Il pareggio di Parma non deve lasciare l'amaro in bocca secondo l'allenatore: "Chi crede che il risultato di sabato sia stato negativo sbaglia di grosso. Non dobbiamo commettere certi errori, ricordiamoci da dove siamo partiti. Chiaro che c'è il rimpianto di non aver concretizzato di più ma ci sono anche gli avversari. Quando subiamo gol ci assentiamo per qualche minuti, questo non va bene. Siamo giovani e abbiamo ampi margini di miglioramento".

Sulle sfide prossime contro Como e Lecce: "Ora penso solo all'Inter, non faccio calcoli. Da quando sono allenatore l'esperienza mi ha portato a dire che bisogna pensare una partita alla volta".