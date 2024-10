Dopo le sconfitte con Lazio e Napoli , l' Empoli torna a far punti in campionato. La squadra toscana va in vantaggio con il Parma grazie ad un autogoal di Coulibaly , ma nella ripresa subisce il gol del pareggio dei crociati, siglato da Charpentier . Al triplice fischio l'allenatore empolese Roberto D'Aversa ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei suoi.

Spesso bollato come allenatore da difesa e contropiede, l'Empoli di D'Aversa si difende e gioca bene. Il gol dell'1-0 nasce da un'azione corale che manda a vuoto il pressing del Parma: "Ne approfittiamo per toglier le etichette. Son stato a Parma 4 anni, si mettono etichette a seconda di un anno o l'altro. Nell'arco di 4 anni il Parma ha giocato sempre in maniera diversa, con Bruno Alves che fatica a campo aperto si mette la squadra in un certo modo. L'anno dopo invece si è cambiato con i ragazzi giovani di talento e si è giocata di più la palla. Domenica scorsa per un'ora abbiamo messo sotto il Napoli, da inizio anno proviamo a giocare. L'allenatore fa il meglio per ottenere i risultati con quello che ha, a Parma ho sempre lavorato per centrare gli obiettivi".