David dopo Lille-Juventus: “Sappiamo la loro qualità, pareggio meritato”

Vlahovic risponde a David . I due calciatori più attesi di Lille-Juventus non hanno tradito: da una parte l'uomo mercato del momento, seguito anche dai bianconeri, dall'altra il discusso bomber della Juve. Dopo il match di Champions League, Jonathan David ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal +.

David ammette: "Sappiamo che la Juve ha tanta qualità, ci ha dato tanti problemi"

L'uomo mercato, seguito anche dalla Juventus per il possibile colpo a parametro zero, ha parlato così nel post partita: "Non è un brutto risultato, è stata una partita difficile. Loro hanno avuto molto possesso palla e noi abbiamo difeso ad oltranza. Sappiamo che la Juve ha tanta qualità, ci ha dato tanti problemi, ma il pareggio è meritato".