Derby veneto, Vicenza multato per danni allo spogliatoio del Padova

Lo scorso weekend il Padova , grazie ad un goal di Michele Liguori , ha sconfitto di misura il Vicenza (1-0) nel derby veneto del Girone B di Serie C. Oltre al danno il Lanerossi ha dovuto fare i conti anche con una multa inflitta dal giudice sportivo per i danni provocati, probabilmente dai calciatori biancorossi, ai bagni dello spogliatoio ospite dell'Euganeo .

Vicenza multato dal giudice sportivo

Secondo quanto si legge dal comunicato ufficiale della Lega Serie C il Vicenza è stato multato di 100,00 €, una cifra simbolica, per i danni causati ai bagni dello spogliatoio ospite dello stadio Euganeo di Padova, presumibilmente da parte dei tesserati della squadra allenata da Stefano Vecchi: "AMMENDA € 100,00 al L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti".