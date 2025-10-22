L'albanese è vicino a raggiungere quota 296 presenza con la maglia della Dea e mette nel mirino un obiettivo molto importante da conquistare, a partire proprio da questa sera.

Federico Grimaldi 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 11:07)

L’Atalantaalza il volume in vista della sfida europea contro lo Slavia Praga, in una serata che può pesare tantissimo sulla classifica e sul cammino europeo. A guidare la carica c’è Berat Djimsiti, simbolo silenzioso ma carismatico di una squadra cresciuta nel tempo e pronta a confermarsi. Il giocatore non solo punta alla vittoria ma anche a un traguardo personale: con una presenza in campo toccherebbe quota 296 presenze in nerazzurro, diventando il secondo difensore più presente nella storia del club dopo Rafael Toloi. Una serata da non sbagliare, tra ambizioni di gruppo e record individuali.

Atalanta, Djimsiti a caccia di Toloi: il record è vicino — La storia di Djimsiti è una di quelle da ammirare e prendere esempio. L'inizio di carriera non è stato dei più entusiasmanti. Le prime partite in Svizzera con lo Zurigo, poi l'arrivo in Italia nel 2016, all'Atalanta, dove però non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Da lì, il prestito all'Avellino, dove dimostra di poter essere un difensore valido. Un altro anno in Campania, stavolta al Benevento, prima dell'inizio definitivo della sua storia d'amore con la Dea. Infatti, nel 2018, fa ritorno a Bergamo e da qui non si muoverà più. Gasperini ne fa un perno della difesa e diventa imprescindibile per i tatticismi del tecnico di Grugliasco.

Stasera, se dovesse giocare, sarà la sua partita numero 296 con la maglia dell'Atalanta e ciò significa diventare il secondo difensore centrale con più presenze nella storia dei bergamaschi. Davanti a lui, solo Toloi che con 311 presenze guida la classifica. Un traguardo raggiungibile, come dichiarato dallo stesso Djimsiti in conferenza stampa prima del match contro lo Slavia Praga: "Con questa maglia voglio giocare almeno altre 200 partite". L'obiettivo dell'albanese è chiaro: rimanere a vita con la Dea ed entrare ancora di più nella storia di questo club.

Il cammino della Dea in Champions League — In conferenza stampa Djimsiti è stato chiaro: “Stasera vogliamo vincere”. Parole da vero leader, che caricano ulteriormente l’Atalanta in vista dell’importante sfida contro lo Slavia Praga. Una vittoria significherebbe consolidare il proprio posto nel girone e compiere un passo decisivo verso traguardi europei sempre più ambiziosi. Dopo un inizio di percorso tutt’altro che semplice, la squadra guidata da Juric sembra aver ritrovato la rotta giusta: archiviata la sconfitta contro il PSG, è arrivata la brillante vittoria contro il Club Brugge e ora l’obiettivo è confermarsi. Le sfide future non saranno impossibili contro Marsiglia, Francoforte, Chelsea, USG e Athletic Club ma il cammino resta lungo e pieno di insidie. La Dea, però, ha dimostrato di essere ancora una squadra solida, capace di reagire e di imporsi. E con un leader come Djimsiti a guidarla, tutto è davvero possibile.