Uno dei calciatori dai quali l'Italia ripartirà per tornare ad alti livelli risponde al nome di Gianluigi Donnarumma. Dopo l'addio alla Nazionale di Gianluigi Buffon, infatti, il classe 1999 è diventato il nuovo portiere titolare degli Azzurri ed ora indossa anche la fascia da capitano dato il ritiro di Giorgio Chiellini non solo dalla selezione, ma anche dal calcio giocato.

L'ex portiere di Milan e Paris Saint-Germain, attualmente, gioca al Manchester City e il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini l'ha convocato per le amichevoli che si terranno nei prossimi giorni. Nel corso della giornata odierna, Donnarumma ha parlato in conferenza stampa.

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Italia, Donnarumma: "Si riparte con dolore, ma è una ferita che ci farà bene"

Presso ilche si sta svolgendo a Coverciano, Donnarumma ha parlato in conferenza stampa in vista delle amichevoli di giugno contro ile laLe sue: "Il non essersi qualificati al Mondiale è stato un'incredibile mazzata. Penso che questa ferita ci farà bene per il futuro portandola un po' dietro. Dobbiamo ripartire anche con il dolore. Abbiamo giovani forti e da capitano mi sono sentito in dovere di essere disponibile. Anche gli altri sarebbero venuti con piacere perché tutti vogliono riportare l'Italia dove merita. Sono qui anche per loro e mi fa piacere essere un esempio per i giovani. Speriamo di andare anche alle Olimpiadi, per questa maglia fare di tutto".

Manchester, Inghilterra - 28 gennaio 2026: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dà indicazioni a Gianluigi Donnarumma del Manchester City durante la partita di Champions League tra Manchester City e Galatasaray all'Etihad Stadium. (Foto ci Stu Forster/Getty Images)

In seguito, ha parlato della presenza di tanti giovani in Nazionale: "Farò capire loro che la magli azzurra è importante. Anche se sono giovane, porterò la mia esperienza. I ragazzi hanno un grande futuro ed al primo allenamento tutti mi hanno impressionato". Poi ha speso qualche parola su Baldini: "L'ho conosciuto ed è un uomo che ha grandi valori". Infine, ha parlato di Pep Guardiola, che l'ha allenato al City ed è uno dei nomi accostati alla panchina della Nazionale. Le parole di Gigio: "Con lui mi sono trovato bene. Non abbiamo parlato della Nazionale perché sono scelte che spettano a chi sarà il nuovo presidente. Chi verrà, sicuramente dovrà dare tutto per la maglia e raggiungere determinati obiettivi".

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