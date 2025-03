Catanzaro-Cosenza: dove guardare il derby di Calabria

Da una parte le Aquile per consolidare la posizione ai play-off, dall'altra i Lupi alla ricerca di ossigeno in ottica salvezza: il derby è una partita fondamentale per entrambe.

Alessandro Savoldi 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 13:23)

Catanzaro e Cosenza si affrontano nell'attesissimo derby di Calabria della 30a giornata di Serie B. Una partita molto sentita, che purtroppo andrà in scena senza la presenza della tifoseria ospite. Ecco i momenti di forma delle due squadre e dove seguire la partita in TV.

Come arrivano al derby le due squadre — Il Catanzaro, dopo un avvio di stagione claudicante, ha progressivamente risalito la classifica. Nelle ultime dieci partite ha fatto 19 punti, con il solo Sassuolo capolista che ha saputo fare meglio. Ora gli uomini di Caserta si trovano al quinto posto, in piena zona play-off. Nella scorsa giornata, però, i giallorossi sono caduti allo Zini di Cremona, con un pesante 4-0 per i grigiorossi. Sicuramente il Catanzaro vorrà reagire davanti al proprio pubblico, alla ricerca di tre punti per consolidare il vantaggio su Cesena, Juve Stabia, Palermo e Bari, le prime inseguitrici delle Aquile.

Situazione di classifica diametralmente opposta per il Cosenza. I rossoblù hanno vinto solo due partite negli scorsi quattro mesi, la seconda proprio una settimana fa contro la Reggiana. Tre punti fondamentali per i Lupi, che ora dovranno dare continuità al risultato dell’ultima giornata per scalare la classifica, che li vede all’ultimo posto. La zona play-out dista cinque lunghezze, e, come ha detto mister Tortelli in conferenza stampa, sarebbe di vitale importanza per i cosentini uscire vittoriosi dal Ceravolo.

Dove seguire Catanzaro-Cosenza in TV — Grande notizia per i tifosi delle due squadre e gli appassionati in generale: Catanzaro-Cosenza sarà infatti visibile in streaming in chiaro su Dazn. Chi non è abbonato potrà seguire gratuitamente la partita andando su dazn.com/home. Dopo aver cliccato sul contenuto disponibile in home page, basterà registrarsi senza costi aggiuntivi con e-mail, nome e cognome per avere accesso alla visione del match. Il calcio d’inizio è in programma per domenica 16 marzo alle 17.15.