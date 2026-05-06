Rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi, l'esterno olandese è tornato ad essere decisivo per la sua squadra.

Vincenzo Di Chio
FC Internazionale Training Session

L'Inter sfida Dumfries per la challenge di Natale: il risultato è da ridere!

L'Inter è tornata sul tetto d'Italia conquistando lo scudetto al termine di una stagione lunga e piena di difficoltà. Nonostante le problematiche di inizio stagione, la squadra di Cristian Chivu è riuscita a vincere il trofeo con 3 giornate d'anticipo.

FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie A

Protagonista assoluto della cavalcata è stato Denzel Dumfries, che dopo un lunghissimo stop per un problema alla caviglia, è tornato nel momento più importante della stagione. L'esterno olandese ha parlato del suo percorso, del rapporto con i compagni e degli obiettivi futuri in un'intervista concessa a Ziggo Sport.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Il ritorno dopo l'infortunio

Per Dumfries non è stata una stagione affatto semplice. Dopo un ottimo inizio, il problema alla caviglia lo ha tormentato e costretto a fermarsi per più di tre mesi. Quello che inizialmente sembrava un infortunio leggero si è poi rivelato più complicato del previsto. Al suo posto è stato impiegato quasi sempre il brasiliano Luis Henrique.

Nonostante lo stop, l'esterno olandese non ha mai mollato e ha lavorato duramente per essere pronto per il finale di stagione. Infatti, la sua presenza è stata decisiva nella rimonta dei nerazzurri ai danni del Como, con una doppietta proprio dell'olandese. Il suo riento è stato importantissimo e ha contribuito alla vittoria del torneo:

"Siamo diventati i Campioni d'Italia con merito, sono davvero felice per questo. Abbiamo fatto tutti un lavoro straordinario, ce lo siamo meritati. Per me è stata una stagione complicata, l'infortunio alla caviglia mi ha tenuto fuori per parecchio tempo, soffrivo perchè volevo aiutare i miei compagni. Dopo il rientro ci ho messo un pò di tempo per essere al top.Ora non sento più dolore, mi sento davvero benissimo. Ho sudato per arrivare a questa condizione fisica. Voglio festeggiare questa vittoria con i miei amici e parenti. Due anni fa è stato bellissimo, anche questa volta vogliamo fare le cose con grande stile".

Caricamento post Instagram...
Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

Streaming gratis
Live Streaming

Le parole di Dumfries su Chivu e il finale di stagione

Nonostante la felicità per la vittoria dello Scudetto, Dumfries e i suoi compagni di squadra non hanno nessuna intenzione di staccare la spina. Infatti, il 13 Maggio, ci sarà un altro evento importantissimo per l'Inter: la finale di Coppa Italia. Gli uomini di Chivu vogliono portare a termine una stagione che avrebbe del clamoroso: conquistare due titoli. A tal proposito, l'olandese ha utilizzato parole al miele per il tecnico rumeno, sottolineando quanto il suo lavoro abbia inciso nella mentalità della squadra:

"Abbiamo una finale da giocare contro la Lazio, e non vogliamo perderla. Vogliamo conquistarla per noi e per i nostri tifosi, poi inizierò a pensare al Mondiale con la mia nazionale. Sono davvero contento per il mister che è riuscito a vincere il campionato alla sua prima stagione. Ci ha dato nuove vibrazioni dopo l'anno scorso. Ha saputo toccare i tasti giusti, non era facile dopo che l'anno precedente non abbiamo vinto nessun trofeo. Il mister è davvero bravo, mi è stato vicino anche quando ero infortunato, gli sarò sempre grato per come si è comportato e per la fiducia che mi ha dato quando sono tornato in campo".

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su BET365? Clicca qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti