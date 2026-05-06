L'Inter è tornata sul tetto d'Italia conquistando lo scudetto al termine di una stagione lunga e piena di difficoltà. Nonostante le problematiche di inizio stagione, la squadra di Cristian Chivu è riuscita a vincere il trofeo con 3 giornate d'anticipo.

Protagonista assoluto della cavalcata è stato Denzel Dumfries, che dopo un lunghissimo stop per un problema alla caviglia, è tornato nel momento più importante della stagione. L'esterno olandese ha parlato del suo percorso, del rapporto con i compagni e degli obiettivi futuri in un'intervista concessa a Ziggo Sport.

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Il ritorno dopo l'infortunio

Pernon è stata una stagione affatto semplice. Dopo un ottimo inizio, il problema alla caviglia lo ha tormentato e costretto a fermarsi per più di tre mesi. Quello che inizialmente sembrava un infortunio leggero si è poi rivelato più complicato del previsto. Al suo posto è stato impiegato quasi sempre il brasiliano Luis Henrique.

Nonostante lo stop, l'esterno olandese non ha mai mollato e ha lavorato duramente per essere pronto per il finale di stagione. Infatti, la sua presenza è stata decisiva nella rimonta dei nerazzurri ai danni del Como, con una doppietta proprio dell'olandese. Il suo riento è stato importantissimo e ha contribuito alla vittoria del torneo:

"Siamo diventati i Campioni d'Italia con merito, sono davvero felice per questo. Abbiamo fatto tutti un lavoro straordinario, ce lo siamo meritati. Per me è stata una stagione complicata, l'infortunio alla caviglia mi ha tenuto fuori per parecchio tempo, soffrivo perchè volevo aiutare i miei compagni. Dopo il rientro ci ho messo un pò di tempo per essere al top.Ora non sento più dolore, mi sento davvero benissimo. Ho sudato per arrivare a questa condizione fisica. Voglio festeggiare questa vittoria con i miei amici e parenti. Due anni fa è stato bellissimo, anche questa volta vogliamo fare le cose con grande stile".

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Le parole di Dumfries su Chivu e il finale di stagione

Nonostante la felicità per la vittoria dello Scudetto,Infatti, il, ci sarà un altro evento importantissimo per l'Inter:. Gli uomini di Chivu vogliono portare a termine una stagione che avrebbe del clamoroso:. A tal proposito, l'olandese ha utilizzato parole al miele per il tecnico rumeno, sottolineando quanto il suo lavoro abbia inciso nella mentalità della squadra:

"Abbiamo una finale da giocare contro la Lazio, e non vogliamo perderla. Vogliamo conquistarla per noi e per i nostri tifosi, poi inizierò a pensare al Mondiale con la mia nazionale. Sono davvero contento per il mister che è riuscito a vincere il campionato alla sua prima stagione. Ci ha dato nuove vibrazioni dopo l'anno scorso. Ha saputo toccare i tasti giusti, non era facile dopo che l'anno precedente non abbiamo vinto nessun trofeo. Il mister è davvero bravo, mi è stato vicino anche quando ero infortunato, gli sarò sempre grato per come si è comportato e per la fiducia che mi ha dato quando sono tornato in campo".

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