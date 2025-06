L'ex centrocampista rivive le emozioni del passato con il Foggia insieme a un particolare in bocca al lupo per il futuro della società

Alessia Bartiromo 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 10:39)

Servizio realizzato dal nostro inviato Michele Bellame

Venerdì 6 giugno si è tenuto allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia l'evento di solidarietà CUR in Campo. Una giornata all'insegna del divertimento e della solidarietà, donando la possibilità agli appassionati di pallone di giocare per una sera insieme alle vecchie glorie. Tra i presenti anche Michele Pazienza, ex calciatore e attualmente allenatore di successo che ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni trattando numerosi temi interessanti.

I ricordi di Michele Pazienza con il Foggia — Le prime parole di Michele Pazienza sono dedicate allo splendido evento di CUR in campo e all'organizzazione, ritrovando seppur in panchina, tanti ex compagni e giocatori con i quali ha condiviso momenti indimenticabili: "Stiamo vivendo una serata davvero bellissima ed emozionante anche perché per me essere a Foggia in questo stadio, ha sempre un sapore speciale, ho vissuto qui momenti indelebili. Quando poi si tratta di un evento di beneficenza insieme a tanti campioni ed ex compagni, diventa tutto ancor più importante. Vedere tante vecchie glorie che hanno ancora voglia di divertirsi è uno spot sano e unico per questo sport".

L'augurio per il futuro della società — Una chiosa non può che essere fatta al Foggia squadra, città e società, alle quali va il grande in bocca al lupo dell'ex Michele Pazienza: "Un primo passo importante è stato fatto per la prossima stagione con l'iscrizione al campionato, cosa non scontata. Questa è un piazza molto calda, che merita davvero tante soddisfazioni e sono certo che la società ci metterà del proprio per accontentare i supporter e far sì che si possa proseguire al meglio, senza temere di incorrere in spiacevoli incidenti di percorso. Si inizia sempre dal primo passo ed è stato molto importante effettuarlo al meglio", termina l'ex centrocampista di Fiorentina, Napoli e Udinese.