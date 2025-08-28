Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso presenta in conferenza stampa la sfida di domani, alle 18:30, contro la Cremonese

Luca Paesano Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 14:59)

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli, il Sassuolo si prepara a scendere nuovamente in campo per la seconda giornata di campionato. La formazione neroverde sarà questa volta ospite della Cremonese, allo Stadio Giovanni Zini, nell'anticipo del venerdì, alle ore 18:30. L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni della squadra e per presentare la gara di domani.

Sassuolo, la conferenza stampa di Fabio Grosso — Se è vero che siamo solamente all'inizio del campionato e la stagione è lunghissima, nello scontro di domani ci sono in palio già dei punti che potrebbero risultare determinanti nella corsa salvezza. "La bravura per me è non mettersi troppa pressione. Bisogna essere bravi a fare partite, a mettere in campo le nostre qualità, a sapere che ci sono le possibilità di ottenere quello che vogliamo ottenere in ogni gara. Nessuno ci ha regalato il biglietto per questa Serie A. Dobbiamo esser bravi a pulire le teste e affrontare al meglio questo primo scontro diretto del campionato", spiega Fabio Grosso a proposito di ciò che si aspetta di vedere in campo domani.

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il tecnico vuole ripartire dalle note positive della sfida contro il Napoli: "Quello che abbiamo fatto bene, lo dobbiamo riproporre: la presenza dentro al campo e la voglia di non lasciare mai la partita, sono delle caratteristiche importanti che dobbiamo conservare. Sarà un banco di prova importante per noi".

Una prova importante, perché dall'altro lato ci sarà una Cremonese fresca di una straordinaria impresa a San Siro, in casa del Milan: "Affrontiamo una squadra che viene da un grande risultato, che ha un bravo allenatore. Avranno grande carica perché per loro sarà la prima in casa. Ci siamo preparati bene, ma per ottenere il risultato dobbiamo alzare il nostro livello. Abbiamo le qualità e le caratteristiche per poter fare una grande prestazione".

Grosso sulla difesa: "Ci saranno delle valutazioni" "Nella nostra idea c'è quella di giocare con tre giocatori offensivi e quattro giocatori dietro. Poi, in mezzo capiremo come ci si può posizionare in base alle caratteristiche di chi avrò a disposizione", ha esordito Fabio Grosso interrogato sul modulo e sulla possibilità di passare ad una difesa a tre.

Poi, ha proseguito: "Ci mettiamo in campo per andare a prendere il nostro obiettivo e per questa gara non credo che ci saranno grossi stravolgimenti di modulo. Ci stiamo allenando bene, tutti insieme. Non ci saranno promossi e bocciati, ma delle scelte. Servirà lucidità per mettere in campo gli interpreti migliori".

Sul mercato e gli arrivi di Matic e Vranckx — "Siamo operativi. Siamo in quel periodo della stagione in cui si fanno dei cambiamenti e la bravura sta nel trovare nel minor tempo possibile la strada giusta", ha glissato sulle questioni che riguardano possibili nuovi arrivi in casa neroverde.

In conclusione, poi, un passaggio su chi invece è già arrivato in questa settimana: "Matic si è presentato molto bene: porta carisma, esperienza e personalità. Siamo contenti che ci ha raggiunto, viene a implementare il gruppo e le caratteristiche che ha lui in maniera diversa, ne abbiamo qualcuno, ma non erano tantissimi i giocatori con queste caratteristiche e siamo contenti che ce le porta e ci viene a sostenere".

Oltre a Matic, è stata la prima settimana neroverde anche per Vranckx, che potrebbe già anche essere in campo domani: "Sono due ragazzi bravi che rinforzano la nostra squadra. Sono tutti disponibili, poi c'è chi ha più condizione e chi meno. Sono fuori solamente Thorstvedt e Skjellerup, oltre a Koné squalificato e Missori che è in procinto di partire. Nella gara è importante chi la inizia e poi diventa determinante chi entra, ma è importante anche chi non partecipa perché abbiamo una lunga maratona da affrontare".