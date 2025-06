Youssouf Fofana ha svelato alcuni retroscena del suo incontro con Zlatan Ibrahimović , che ha descritto come una persona straordinaria. La prima volta che i due si sono incontrati è stata nel suo ufficio, in occasione della firma del contratto con il Milan . Il francese ricorda chiaramente l’impatto visivo di Ibrahimović : “Era di spalle, seduto sulla sedia, enorme. Il corridoio era lungo e la porta aperta, ma già dalla sua coda di cavallo si capiva che era un personaggio fuori dal comune”. Avvicinandosi, il centrocampista si è trovato di fronte a una figura imponente e, seppur inizialmente sorpreso, ha trovato in Zlatan una persona molto diretta. Ibrahimović gli ha posto subito una domanda: “Hai mangiato?”. A cui Fofana ha risposto negativamente, scatenando la reazione di Zlatan che ha subito organizzato un pasto per lui, con l’invito di mettere un tovagliolo prima di dirigersi in sala conferenze per la presentazione ufficiale.

L'ex Monaco ha evidenziato: "Se a Zlatan stai simpatico, ti tratterà bene. Ma se ti comporti male, per te è finita". “È diretto e senza giri di parole”, ha continuato Fofana, spiegando che Ibrahimović non esita a dare consigli semplici ma efficaci, soprattutto se apprezza come il giocatore si comporta in campo. Inoltre, ha notato un aspetto umano dello svedese, descrivendolo come una persona che mostra la sua felicità in modo discreto, ma che quando si arrabbia, lo fa in maniera netta e inequivocabile: "È una persona schietta. Se gli piace come giochi, ti parla spesso. Se no, ti dà consigli semplici. Quando si arrabbia, davvero si arrabbia. Quando è felice... sai com'è con i genitori? Mostrano la loro gioia in modo discreto, da lontano" . Il giovane centrocampista, pur riconoscendo la severità di Zlatan, ha apprezzato la schiettezza e l’autenticità della sua personalità, soprattutto il fatto che, se lo stimi, Ibrahimović si preoccupa veramente del tuo benessere.