Il fratello di Pisilli squalificato per 11 giornate: insulti sessisti all’arbitro

Pisilli: maxi squalifica per il fratello di Niccolò, Mattia. Ha rivolto insulti sessisti all'arbitro, stop per 11 giornate.

Pisilli espulso e squalificato per 11 giornate . La maxi stangata, però, non riguarda Niccolò ma il fratello Mattia . Il Giudice Sportivo ha inflitto una maxi squalifica al fratello del giovane talento della Roma che milita attualmente al Palocco, nel campionato Promozione laziale.

Mattia Pisilli , classe 2002, è stato espulso per doppia ammonizione durante la partita del campionato Promozione tra il Palocco e la Nuova Pescia Romana . Il fratello d’arte, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, avrebbe rivolto all'arbitro espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria di genere. La terna arbitrale era composta da Alessio Paci e dagli assistenti Alessio Corsini e Valeria Nardozi.

Pisilli, squalifica di 11 giornate al fratello Mattia: il comunicato

Come comunicato dal Giudice Sportivo, "alla notifica del provvedimento, disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria altresì per motivi di sesso. - si legge nel provvedimento - Ritardava inoltre l'uscita dal terreno di gioco". Per il fratello maggiore del centrocampista della Roma sono così arrivati ben 11 turni di stop, da scontare con effetto immediato e con il ritorno in campo previsto solo per il 2025. La notizia ha già fatto il giro del web.