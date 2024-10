Genoa, ecco Balotelli per le visite mediche: “Darò tutto me stesso”

Il ritorno in Serie A di Mario Balotelli è realtà. È il giorno dell’attaccante in casa Genoa: l’ex Inter e Milan è sbarcato a Genova per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto con il club ligure. “Super Mario”...

Enrico Pecci 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 12:14)

Il ritorno in Serie A di Mario Balotelli è realtà. È il giorno dell'attaccante in casa Genoa: l'ex Inter e Milan è sbarcato a Genova per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto con il club ligure. "Super Mario" ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni.

Genoa, le prime parole di Balotelli: "Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete" — Dopo l'arrivo in città, questa mattina Mario Balotelli ha svolto le consuete visite mediche con i rossoblù. Nelle prossime ore è attesa la sua firma sul contratto, nel frattempo il centravanti ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni. Il 34enne ha parlato così ai giornalisti presenti per le visite: "Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare. Se ho il fuoco dentro come detto da Gilardino? Lo vedrete dai. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio. Speriamo in bene, darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto".

Balotelli al Genoa, manca solo l'ufficialità: tutti i dettagli — Dopo visite e firma, manca ormai solo l'ufficialità per il ritorno in Serie A di Mario Balotelli. Stando alle indiscrezioni, l'ex Manchester City firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio sui 300mila euro. Inoltre, nel contratto sarebbe presente anche la possibilità di svincolo legata a determinati casi e condizioni. Balo è tornato.

