Genoa, infermeria piena: si fermano anche Ankeye e Norton-Cuffy

Brutte notizie per il Genoa, che dopo la sfida con la Lazio perde altri due calciatori per infortunio: si fermano Ankeye e Norton-Cuffy.

Luca Paesano 28 ottobre - 08:44

Non c'è tregua per il Genoa, caduta nel mezzo di un vortice di eventi negativi che non sembra offrire vie di fuga. Dopo un buon avvio di campionato, con l'emozionante pareggio contro l'Inter all'ultimo respiro e il successo in trasferta contro il Monza, il Genoa ha ottenuto solamente 2 punti nelle successive 7 partite di campionato. Nel mezzo, va aggiunta l'eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore per mano dei cugini della Sampdoria. Se il pari dell'ultima giornata contro il Bologna aveva dato qualche minima speranza di reazione, il 3-0 incassato ieri della Lazio torna a far vedere il buio. Anche perché, in attesa di abbracciare Mario Balotelli (oggi è il suo giorno), Alberto Gilardino continua a perdere pezzi: ieri due nuovi infortuni per Ankeye e Norton-Cuffy.

Genoa, stop per Ankeye e Norton-Cuffy — È durata poco meno di dieci minuti la partita contro la Lazio di David Ankeye, subentrato al 62' al posto di Thorsby e costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 71'. L'attaccante nigeriano si è scontrato fortuitamente con Gila, la caviglia destra gli è rimasta piantata al suolo ed ha subito una lieve distorsione. Dopo aver fatto qualche tentativo per rimanere in campo, il calciatore è stato costretto a chiedere la sostituzione per il forte dolore.

Come rivelato poi da Gilardino al termine della gara, ci sono problemi anche per Brooke Norton-Cuffy, uscito acciaccato dalla sfida dell'Olimpico. L'esterno inglese è entrato all'intervallo nel tentativo di dare vivacità sulla corsia destra ed ha disputato anche una buona partita, ma, come svelato dal tecnico rossoblù, ha accusato nel finale di gara un problema muscolare al flessore. La speranza è che si tratti solamente di un affaticamento dovuto al lungo periodo di inattività. Norton-Cuffy, infatti, era fermo da alcuni mesi per un'infezione ai piedi.

Infermeria pienissima, dunque, in casa Genoa. In attesa di esami per chiarire le condizioni di entrambi, Ankeye e Norton-Cuffy vanno ad aggiungersi alla lunghissima lista di indisponibili del Grifone. Ai box infatti ci sono Ekuban, Vitinha, De Winter, Gollini, Messias, Malinovsky e Bani.