Genoa, Vieira: “Atteggiamento giusto, Masini il giocatore che più mi ha sorpreso”

Il Genoa vince 2-0 la sfida casalinga contro il Monza. Vieira: "Abbiamo fatto una bella partita. La squadra era determinata a vincere anche dopo il rigore fallito"

Nancy Gonzalez Ruiz 27 gennaio 2025 (modifica il 27 gennaio 2025 | 23:47)

Il Genoa trionfa contro il Monza con una vittoria netta, salendo a 26 punti in classifica al pari di Udinese e Torino. La squadra di Patrick Vieira ha mostrato solidità tecnica e un'ottima condizione atletica, reagendo con determinazione dopo il rigore fallito da Pinamonti. Sul campo reso pesante dalla pioggia, i rossoblù si sono imposti con due gol di testa firmati dai difensori centrali De Winter e Vasquez. Per i ragazzi di Vieira arriva dunque la seconda vittoria consecutiva al "Ferraris", dove un centrocampo inedito e il positivo ingresso di Cornet – autore dell'assist per il secondo gol – hanno fatto la differenza. Nel frattempo, Balotelli è stato ufficialmente messo sul mercato dal ds Ottolini, che nel pre-partita ha commentato: "Mario ha ancora molta voglia di giocare, il Genoa non gli sta dando i minuti che vorrebbe, è sceso nelle gerarchie. Stiamo lavorando per cercare un posto dove possa giocare".

Genoa-Monza 2-0, le parole di Vieira Mister lei aveva chiesto attitudine e concentrazione nel pre-partita. Ha rivisto quanto chiedeva? A che punto è il processo? "Il processo sarà concluso quando avremo tutti i punti per rimanere in serie A, il nostro obiettivo. Stasera abbiamo fatto una bella partita, l’abbiamo controllata. Anche quando abbiamo sbagliato il rigore ho visto una squadra determinata a vincere".

Da quando lei è arrivato ha fatto tanti punti, dando un’identità ad una squadra che ha le idee chiare. La cosa che più impressione è la condizione fisica di questa squadra, lo conferma? "Sì, stiamo bene ma è un lavoro di squadra, c’è uno staff dietro che lavora con i ragazzi e stiamo facendo un grande lavoro sotto questo punto di vista. Se vogliamo giocare con intensità, dobbiamo stare bene fisicamente. Abbiamo cambiato il nostro lavoro e stiamo bene, ma c’è ancora tanto che questi giocatori possono fare per la società".

Qual è il margine di crescita maggiore di questa squadra? "Possiamo gestire meglio le partite, giocare meglio quando siamo in possesso e creare più occasioni. D’altra parte, difensivamente ci sono cose che possiamo fare meglio. Dobbiamo sempre cercare di migliorarci. L’atteggiamento della squadra tutti giorni è molto positivo ed io devo cercare di chiedere di più da loro perché l’obiettivo che questa società merita è quello di rimanere in Serie A. Avete visto l’atmosfera allo stadio ed era bellissima. Questo lavoro è per rimanere in Serie A".

Aaron Martin è il giocatore che crea più occasioni in Serie A... Masini non ci aveva mai giocato prima di quest’anno e oggi è stato un titolare che ha dato il suo contributo. C’è un giocatore che l’ha sorpresa maggiormente da quando lei è qui?"È difficile dire un nome specifico. Se devo trovarne uno direi Masini… È un giocatore che la gente non conosceva bene, ma per me è un piacere lavorare con un giocatore così: sempre positivo, pensa al gruppo prima che a se stesso, non molla mai. Per noi, come squadra e società, è importantissimo. Sta giocando benissimo".

In merito a Balotelli, oggi non era neanche in panchina. Conferma che la gerarchia è chiara e state lavorando in uscita per Mario? "Il direttore ha parlato chiaramente e noi dobbiamo pensare alla prossima partita e lavorare con il gruppo di giocatori che abbiamo a disposizione, e andare avanti".