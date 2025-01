Genoa, Vieira: “Orgoglioso della squadra, la Roma ha fatto la differenza. Masini? Un esempio”

Il Genoa perde 3-1 contro la Roma all’Olimpico, beffata dalle reti di Dovbyk, Dybala ed El Shaarawy. Nel primo tempo i liguri pareggiano momentaneamente con Masini, ma i giallorossi tornano in vantaggio con El Shaarawy e chiudono il match con un’autorete di Leali, disturbato da Dybala. La squadra di Vieira, pur lottando, non riesce a evitare la sconfitta e rimane a 23 punti, rischiando di avvicinarsi alla zona retrocessione. Al termine della sfida, in conferenza stampa, Patrick Vieira ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra nonostante lo stop contro i giallorossi.