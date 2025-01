Vieira ha commentato la vittoria del suo Genoa contro il Parma: le dichiarazioni del tecnico nel post partita

Enrico Pecci Redattore 12 gennaio - 17:28

Colpo salvezza del Genoa di Vieira. Il gol di Frendrup stende il Parma di Pecchia, portando i rossoblù a +4 sulla squadra emiliana attualmente al 17esimo posto in classifica, l'ultimo utile per la permanenza in Serie A. Dopo la partita, in conferenza stampa, Patrick Vieira ha applaudito la sua squadra: "Sono felice e contento, perché era una partita importante per noi. È solo un passo avanti perché ci sono ancora tante partite dove vogliamo fare bene. Abbiamo fatto bene, questa vittoria la aspettavamo da 233 giorni ed è arrivata con una bella prestazione. Siamo contenti ma da domani pensiamo a preparare la prossima partita".

Genoa, Vieira: "Balotelli? I tifosi capiscono che la cosa più importante è la squadra" — Il tecnico del Genoa ha poi analizzato il match: "Troppo prudenti nel primo tempo? Era anche per la qualità dell'avversario che aveva due linee a quattro. Per noi era complicato andare avanti. Sono molto contento di come abbiamo gestito la partita. L'organizzazione è stata bellissima. Poi si può sempre fare meglio, ma sono contentissimo di come abbiamo gestito la partita".

Balotelli rimane ancora in panchina: "La cosa più importante per me è stata la coesione fra i tifosi e i giocatori. I tifosi capiscono che la cosa più importante è la squadra e quando siamo tutti sulla stessa strada c'è più possibilità di vincere la partita. I tifosi aspettavano questi tre punti, li abbiamo fatti e anche oggi sono stati fantastici".

Sull'equilibrio della sua squadra: "Sì, perché fa parte della qualità della nostra squadra. Oggi abbiamo fatto una gara perfetta. È stato difficile per loro andare in contropiede. Abbiamo fatto una bella partita". "Si parla di mercato, ci sono tanti nomi in giro ma la prima preoccupazione è lavorare con la squadra che ho con me. - ha poi proseguito Vieira - Quando vedo quello che fanno in campo sono soddisfatto. Poi vediamo".

Come sta Badelj? "Spero che non sia una cosa grave. Dobbiamo aspettare ancora un po'".

Vieira sul mercato: "Soulé? Non parlo di giocatori di altre squadre" — L'allenatore ed ex centrocampista ha anche parlato di Kassa come possibile sostituto di Badelj: "Ha fatto bene. È un giocatore giovane che ha bisogno di fiducia e anche continuità. Sono contento della gara che ha fatto. Masini ha portato energia e qualità. Abbiamo dei giocatori che hanno voglia di giocare e dobbiamo dare loro fiducia". E sulla fase difensiva: "Quando non abbiamo la palla dobbiamo lavorare tutti. E anche davanti abbiamo fatto bene".

Ancora sul mercato e sull'esterno sinistro: "Aspettiamo e vediamo. Miretti e Zanoli hanno fatto una bella gara. La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo vinto una gara importantissima". Infine, sul match-winner Frendrup: "Sono veramente felice perché ha fatto gol un giocatore importantissimo per la squadra. Porta tanta energia, è bello lavorare con lui perché è sempre positivo. Anche lui può creare più occasioni e fare più gol".

A Dazn, invece, Vieira ha commentato anche le voci su Soulé, dribblando però la domanda: "Abbiamo messo tutto contro una squadra organizzata benissimo. Sono contento di come abbiamo gestito il tutto e della voglia di vincere. La voglia c’è sempre e i tifosi lo meritavano. Questi 3 punti sono anche per loro. Abbiamo fatto un passo avanti e la gestione della palla è stata ottima. Abbiamo meritato i 3 punti. La strada è ancora lunga e dobbiamo continuare a lavorare fino all’ultimo per essere ancora più forti. Soulé? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre. Sono felice dei miei e dell’atteggiamento messo in campo".

