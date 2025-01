"Aileven", al via la rivoluzione dell’intrattenimento sportivo interconnesso: tutti i dettagli sull'innovativa piattaforma

Un nuovo mezzo "rivoluzionario" che ridefinisce l'intrattenimento per gli appassionati di sport. " Aileven " è una piattaforma innovativa che combina big data, intelligenza artificiale e meccaniche di gioco immersive. Ciò che si viene a creare è un ecosistema unico di esperienze on-line e off-line in modo totalmente integrato.

Il cuore del progetto è un avvincente gioco da tavolo che riproduce il campo di calcio. Qui robot calciatori si muovono in base a carte e gettoni che rappresentano abilità come difesa, passaggi e tiri. Aileven non è un semplice board game, è un vero e proprio punto di incontro tra mondo fisico e digitale.