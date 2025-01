L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro la Roma

Sergio Pace Redattore 15 gennaio 2025 (modifica il 15 gennaio 2025 | 18:30)

Il Genoa farà visita alla Roma allo Stadio Olimpico per il match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. La sfida è in programma venerdì sera alle 20:45. In vista della gara contro la formazione giallorossa di Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Genoa, Patrick Vieira. Ecco le sue dichiarazioni: "Noi stiamo crescendo come squadra. Ero soddisfatto delle partite giocate in casa, ma non aspettavamo altro che questi tre punti davanti ai nostri tifosi.

Abbiamo sempre avuto fiducia di vincere una partita in casa. L'importante è avere questa fiducia avendo il focus non solo sul risultato. Abbiamo fatto una bella partita contro il Parma e alla fine abbiamo meritato di vincere. La Roma è una bella squadra con individualità importanti, è forte. Dobbiamo giocare con orgoglio, vogliamo fare bene. L'Olimpico è uno stadio molto intenso. Noi comunque dobbiamo essere molto concentrati su come vogliamo giocare noi. Essere uniti come squadra, difendere bene. Il contesto sarà difficile, ma questo lo sappiamo già. Noi dobbiamo essere molto concentrati sul nostro gioco".

Genoa, le parole in conferenza stampa di Vieira in vista del match contro la Roma — Vieira prosegue: "Abbiamo avuto continuità di risultati perché abbiamo avuto continuità in termini di prestazioni. Abbiamo dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare nelle partite che abbiamo disputato. Giocare contro la Roma di Ranieri non è mai semplice. Loro hanno qualità individuale e collettivamente sono forti. Il Genoa non ha mai vinto all'Olimpico contro i giallorossi? La Roma è una società importante, è difficile giocare lì. Noi dobbiamo gestire le emozioni e pensare a giocare. Se riusciamo a fare questo possiamo metterli in difficoltà. Posso dire che noi stiamo bene, giochiamo con fiducia e personalità. Sarà importante avere queste caratteristiche all’Olimpico. Abbiamo preparato alcuni accorgimenti tattici per questa partita.

All'Olimpico contro la Roma sarà una gara diversa. Dovremo essere pronti per provare a fare una bella partita. Andare a giocare davanti a 75mila tifosi è ancora una situazione dove io come allenatore posso imparare tanto dai miei giocatori. Dovremo fare una gara solida come squadra. La qualità individuale della squadra la conosciamo tutti. La Roma è una squadra di primo livello, noi dobbiamo essere concentrati per fare una bella partita. Non possiamo immaginare di andare lì pensando solo a difenderci".

Le assenze del Genoa — L'allenatore del Genoa ha poi fatto la conta degli assenti, soffermandosi anche sul forfait del faro del centrocampo, Milan Badelj (infortunio al flessore): "C’è anche Masini che ha sempre fatto bene quando è entrato, è in fiducia. Questa settimana abbiamo provato diversi giocatori, aspetteremo per fare la scelta che noi riteniamo più giusta. Miretti? Con la sua qualità tecnica credo che servirà di più alla squadra più spostato in avanti. Otoa? È un giocatore giovane con grande qualità tecnica. Deve acquisire fiducia e continuare a lavorare perché ci sono ancora aspetti che deve ovviamente migliorare. Si tratta di un giocatore utile per il futuro della società.

Le condizioni di Messias? Dobbiamo imparare da quello che è successo prima. Dobbiamo valutare il lavoro fatto da lui, c’è ancora un giorno e prenderemo la decisone con i dottori e con lo staff. Bisogna vedere il passato, ha avuto questo infortunio ed è una cosa che bisogna gestire nel migliore dei modi. Qualcuno recupererà? Per Vitinha, Norton-Cuffy ed Ekuban è troppo presto".