L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha commentato il pareggio a reti bianche ottenuto al Via del Mare contro il Lecce

Sergio Pace Redattore 5 gennaio - 17:35

Al Via del Mare inizia con un punto a testa il 2025 di Lecce e Genoa. Entrambe le squadre non si sono fatte male e hanno chiuso sullo 0-0 il match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Quinto risultato utile consecutivo in trasferta per il Genoa - 3 vittorie e 2 pareggi - e quota 20 punti in classifica, a + 3 sulla zona retrocessione.

Questo il commento di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, nel post-gara: "Sono soddisfatto del pareggio ottenuto. Siamo rimasti solidi, uniti ed equilibrati. Il punto è meritato perché il Lecce ha mantenuto il possesso ma senza creare tanto.

L’equilibrio è stato importante, volevamo creare di più in contropiede ma il Lecce ci ha lasciato pochi spazi. Conquistare un punto qui non era facile, abbiamo dimostrato qualità difensiva. Frendrup è fondamentale per il Genoa, così come Badelj, Thorsby, Vasquez. Hanno esperienza e qualità. Credo in questo gruppo, tutti i calciatori sono importanti. Kasa? Ha giocato la sua prima partita da tanto tempo, Ekhator sta ritornando pian piano in forma dal suo infortunio. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori in forma".

Lecce-Genoa, le parole di Vieira nel post-gara — Vieira poi ha commentato la prestazioni di alcuni singoli: "Vitinha? Ha fatto una grande gara, ha dimostrato lo spirito che dobbiamo avere sempre in ogni partita. La sua solidarietà in campo è stata bellissima ed importante per tutta la squadra, soprattutto in trasferta contro una squadra come il Lecce. Molte squadre hanno perso punti al Via del Mare. Noi stiamo crescendo come squadra, era importante non perdere.

Sono contento del valore che abbiamo fatto vedere. Balotelli non è entrato? Sì, ma anche Sabelli e Vogliacco. Noi facciamo un gioco di squadra e io faccio le scelte per la squadra. Se riusciamo a capire questa cosa tutti quanti, faremo cose importanti come fatto oggi".