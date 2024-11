Dura contestazione dei tifosi del Genoa dopo l'esonero di Alberto Gilardino: i rossoblù si schierano contro la proprietà americana.

Luca Paesano 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 11:23)

La notizia dell'esonero di Alberto Gilardino ha fatto inevitabilmente scalpore. È arrivata come un fulmine a ciel sereno e in uno dei momenti che pareva in assoluto meno appropriato. Sia per le strambe tempistiche, praticamente all'epilogo della pausa nazionali e con la prossima giornata di campionato alle porte, sia perché mai come ora il Genoa era tornato a fare punti, con una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare contro Parma e Como.

È chiaro allora che il pensiero vada ad una frattura interna che possa aver portato alla decisione da parte della proprietà di mettere fine al mandato di Gilardino sulla panchina rossoblù. Per passare il testimone poi a Patrick Vieira, che non è che in carriera abbia fatto chissà cosa e che, come i social hanno rapidamente ricordato, non ebbe rapporti proprio idilliaci con l'ultimissimo acquisto della società: Mario Balotelli. Insomma, tante cose non tornano in questa decisione. E chiaramente non tornano neanche ai tifosi genoani che sembrano non perdonare più la proprietà.

Genoa, la contestazione dei tifosi contro la proprietà — A pochi sembra interessare davvero che oggi sia il giorno di Patrick Vieira. L'allenatore francese è arrivato nelle scorse ore in città ed è già in visita al centro sportivo, per cominciare a prendere confidenza con l'ambiente e per dirigere il primo allenamento con la squadra. Ma tuttavia, le attenzioni dei tifosi rossoblù appaiono rivolte altrove. Proprio non è andato giù l'esonero di Alberto Gilardino, e questa volta sono scesi in campo per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle scelte della proprietà americana.

La tifoseria si è schierata apertamente contro la società, contro Blazquez e contro la 777 Partners. Lo ha fatto con una serie di striscioni di contestazione apparsi sia in città che nei pressi del centro sportivo di Pegli. Nella serata di ieri, un lungo striscione è stato esposto davanti alla sede della Regione Liguria in Piazza de Ferrari con scritto "Blazquez Game Over". Alle porte del centro sportivo invece campeggia un grosso "Vergogna", accompagnato poi da altri messaggi espliciti: "777 Partners come Preziosi", "777 Out", "Bla Bla Bazquez", "Yankees Go Home" e "Il Genoa è dei genoani". Insomma, clima tutt'altro che sereno.

Genoa, l'annuncio di Patrick Vieira — Intanto, proprio in questi minuti è arrivata l'ufficialità di Patrick Vieira: "Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan".